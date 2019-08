Stiri pe aceeasi tema

- Scholz le spusese liderilor interimari ai SPD ca si-ar dori sa intre in cursa pentru conducerea partidului de centru-stanga, potrivit Der Spiegel.Vicecancelar in coalitia guvernamentala cu blocul conservator al Angelei Merkel, Scholz urmeaza sa candideze pentru functia pe care a mai ocupat-o…

- Ministrul german al Finantelor Olaf Scholz a transmis conducerii interimare a Partidului Social Democrat (SPD) ca este pregatit sa candideze la conducerea formatiunii, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a partidului pentru Reuters.

- Germania va renunta din 2021 la taxa de solidaritate, a anuntat luni ministrul de Finante, Olaf Scholz, adaugand ca doar cativa contribuabili bogati vor continua sa o plateasca, transmit Reuters si Bloomberg.Taxa de solidaritate a fost introdusa la inceputul anilor '90 pentru a acoperi in…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, în urma uciderii unui copil de 8 ani în gara din Frankfurt de catre un migrant din Eritreea rezident în Elvetia, scrie Agerpres, citând…

- In cadrul conferinței susținute la finalul ședinței CEX, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a facut un anunț surprinzator pentru mulți romani: s-a decis impozitarea unei categorii de pensii.

- Ministrul german al mediului, Svenja Schulze, a declarat luni ca va insista in interiorul guvernului de la Berlin pentru adoptarea unei legi de protejare a climei si a acuzat-o pe cancelarul Angela Merkel ca blocheaza aceasta chestiune, relateaza agentia dpa. ''Astept din februarie un raspuns…

- Alegeri in orasul-land Bremen, in paralel cu alegerile europene in Germania, risca sa reprezinte o infrangere usturatoare a Partidului Social Democrat (SPD) si sa accelereze dezintegrarea coalitiei pe care social-democratii o formeaza la Berlin cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) a cancelarului…

- "Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau sa ii asigur pe toti primarii, indiferent de culoare politica, pentru ca vor beneficia toti, ca voi da Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, pentru ca am convingerea ca acesta va aduce ordine in sistemul…