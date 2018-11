Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o intrevedere cu reprezentații uneia dintre cele mai mari fabrici de mobila din Europa – „Polipol”. Compania germana iși propune sa-și extinda afacerea și in Republica Moldova.

- Statele Unite inca ar putea sa impuna sanctiuni legate de constructia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct in Germania pe sub Marea Baltica, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informeaza Reuters. Perry, care efectueaza vizite in state est-europene,…

- Ministrul american al apararii, James Mattis, a afirmat ca SUA poarta consultari cu aliatii lor europeni privind tratatul de control al armelor, in timp ce tari membre ale NATO fac apel la Washington sa incerce mai degraba sa determine Rusia sa se conformeze tratatului, decat sa se retraga din el,…

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a facut apel luni la Europa sa aiba o pozitie unita referitor la cazul asasinarii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, relateaza agentia dpa. ''Numai daca toate tarile europene sunt de acord putem avea o influenta asupra guvernului de…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, este pregatit sa discute despre tarife egale la importurile auto cu Statele Unite, a declarat acesta vineri pentru postul ORF, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- OMV a renuntat la un schimb controversat de active cu Gazprom, preferand sa cumpere direct de la compania rusa o participatie de aproape 25% intr-un proiect din Siberia, dupa ce norvegienii s-au opus planurilor initiale ale austriecilor, care voiau sa le dea rusilor la schimb accesul la OMV Norvegia.…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ii da replica fostului premier Dacian Cioloș și spune ca „ii pare rau ca trebuie sa consume timp” pentru a face acest lucru. „Imi pare rau ca trebuie sa consum timp pentru a raspunde unor acuzatii formulate de un fost ministru al Agriculturii…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto l-a convocat joi pe ambasadorul Suediei la Budapesta in legatura cu recentele afirmatii critice ale unor ministri suedezi la adresa Budapestei, relateaza MTI si Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul de externe suedez Margot Wallstrom a declarat miercuri…