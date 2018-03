Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Mamaia a adunat duminica, 25 martie 2018, peste 1.600 de atleti amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori la MARATONUL NISIPULUI. Marii castigatori ai cursei de 42 de kilometri au fost: Igor Timbalari din Republica Moldova si Ionela Muscalu din Romania.Potrivit organizatorilor,…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza si seful Statului Major al Apararii din Lituania, general-locotenent Jonas Vytautas Zukas au discutat despre securitatea regionala, reforma sectorului de aparare din Republica Moldova si participarea la operatiunile de mentinere a pacii cu mandat

- Iridex Group Plastic anunța consolidarea companiei prin fuzionarea cu Iridex Group Construcții. Compania Iridex Group Plastic va prelua in totalitate activitatea și patrimoniul Iridex Group Construcții. Toate contractele și relațiile comerciale aflate in derulare cu Iridex Group Construcții vor fi continuate…

- Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani a participat, in data de 14 martie, la o masa rotunda pe teme economice organizata de Camera de Comerț și Industrie Soroca, din Republica Moldova.

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, a anuntat ca-si depune demisa din functie, dupa ce in presa a aparut o inregistrare audio in care discuta la telefon cu omul de afaceri, Veaceslav Platon, condamnat ulterior in dosarul fraudelor din sistemul bancar moldovenesc, potrivit Radio…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA, scrie Mediafax.Membrii…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Este oficial! Spicul Chiscareni a luat Licenta Nationala si va putea evolua in primul esalon fotbalistic din Republica Moldova.Decizia a fost luata de catre Organul Directiv de Prima Instanța din cadrul Sistemului de Licențiere al Federatiei Moldovenesti de Fotbal.

- Badacinul, satul natal al lui Iuliu Maniu, este printre primele localitati din Romania si prima din Salaj care voteaza Declaratia de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil din Baroul Bucuresti, ca raspuns la votul celor peste 60 de localitati din Republica Moldova care au semnat…

- Perspectivele dialogului strategic moldo-american, procesul de implementare a reformelor in Republica Moldova și prioritațile pentru asigurarea stabilitații la nivel regional au fost discutate, aseara, de premierul Pavel Filip și reprezentanții Consiliului Atlantic, vicepreședintele

- Prima conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile de securitate curente'' va avea loc vineri la Chisinau. Cu aceasta ocazie, cele tari vor lansa un mesaj comun fata de provocarile la adresa securitatii si perspectiva de integrare europeana,…

- Unirea Basarabiei cu Romania devine prioritara in acest moment si se poate transforma in proiect de tara. Afirmatia a fost facuta, astazi, de academicianul Razvan Theodorescu in deschiderea lucrarilor Congresusui International organizat de Universitatea Apollonia din Iasi: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/1-mar-rdj-17-R-Theodorescu-unirea-Basarabiei.mp3…

- Da, știu ca așa-zisul șef județean al liberalilor ieșeni, deputatul Costel Alexe, e un baiet care a fost distribuit de soarta intr-un film greșit : in loc sa spele mașini ori sa dirijeze circulația in intersecții, a ajuns parlamentar și președinte al PNL Iași, ca sa faca de rușine un oraș unde prefect…

- Un numar de 70 de echipe din Romania si Republica Moldova, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Zaplo Saint George City of Debate 1:2″, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe. Managerul de proiect, avocatul…

- Banca Nationala a Moldovei pune in circulatie, incepand cu data de 28 februarie 2018, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 si 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeasi valoare nominala.

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- „Inceputul anului politic 2018 pare a fi unul destul de tensionat atit pentru actorii politici, cit și pentru cetațeni”, scrie, intr-un material publicat pe site-ul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), liderul acestei formatiuni, Alexandru Oleinic. „In timp ce reprezentanții unor partide…

- In urma unui raport emis de Consiliul Uniunii Europene cu privire la evoluțiile din Republica Moldova, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a facut unele precizari, noteaza Noi.md. Politicianul i-a asigurat pe partenerii europeni ca au in guvernarea de la Chișinau un interlocutor serios, dar și ca reformele…

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare din cadrul CJ Gorj, organizeaza impreuna cu partenerii, proiectul ,,Viața pentru Mediu, Viața pentru OM ’’, o competiție destinata unitaților de invațamant din cele doua municipii și cele șapte orașe din Gorj.…

- Peste o saptamana, in data de 2 martie, Moldova va gazdui prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente".

- Numele de Silviu Decebal Draghiș nu spune multe omului de rand din Piatra Neamț. Poate doar celor ahtiați dupa sporturi extreme, care au auzit acest nume in contextul organizator al mai multor manifestari facute la Piatra Neamț. Oamenii care s-au aflat in jurul lui Gheorghe Ștefan știau, insa, foarte…

- Oamenii de afaceri turci sint interesați sa investeasca in Republica Moldova, in special in domeniile tehnologiei informației, construcțiilor și turismului. Acest fapt a fost menționat de catre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Turciei in cadrul intilnirii de la Chișinau cu ministrul Economiei…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare. "Putem confirma ca toate tarile membre…

- O ampla actiune a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, intre orele 22.00 – 03.00, in barurile si discotecile de pe raza municipiului Sighetu Marmatie, dar si la casele de pariuri sportive si salile de jocuri de noroc. S-a actionat pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica,…

- Crearea unui mediu de afaceri favorabil și atractiv atat pentru investitorii locali, cat și pentru cei straini, crearea comisiilor sectoriale, precum si promovarea unui dialog constructiv intre Ministerul Economiei și Infrastructurii au fost principalele subiecte de discutie in cadrul

- Avocatul Luminita Mazilu din Baroul Bucuresti si un om de afaceri din Neamt, unul din martorii importanti in acuzarea fostului primar Gheorghe Stefan in dosarul "Microsoft”, au fost trimisi in judecata de DNA, vineri, fiind acuzati ca ar fi primit mita peste 430.000 de euro de la un om de afaceri.…

- Republica Moldova trebuie sa devina un paradis pentru companiile IT. Declaratia a fost facuta de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o intrevedere cu un grup de investitori straini cu afaceri in domeniile tehnologiei informației și energiei electrice,

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre – Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie – risca sa fie vizate…

- Statele Unite ale Americii se arata bucuroase sa susțina imbunatațirea climatului de afaceri in Republica Moldova, cu scopul atragerii investitorilor straini și integrarii mai ample in economia globala.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, nu s-a aratat luni ingrijorat de faptul ca unii dintre cei care s-au calificat la finantare in programul Start Up Nation si-au scos la vanzare firmele pe site-uri de mica publicitate ca OLX, in loc sa dezvolte afaceri. Oprea le-a spus parlamentarilor,…

- Societatea Nova Comert SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Atelierelor nr. 20, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 27 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 11.000 de lei integral…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- – Ii invit pe tinerii din Alba sa aplice! Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse.…

- Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse. Pentru anul 2018, s-a stabilit lansarea…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Romani plecati in strainatate, care se intorc in tara vor putea sa obtina fonduri europene de maximum 38.000 de euro, in urma unui concurs de planuri de afaceri care ar urma sa aiba loc in vara anului 2018, in cadrul unui proiect derulat prin linia de finantare Diaspora Start-Up, sustin organizatorii…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și evaluarea necesitații unirii cu Republica Moldova.Proiectul unirii cu Republica Moldova…

- Aproape 20 de CEO de mari concerne japoneze au venit in Romania pentru a identifica oportunitati de afaceri, in domenii precum industria auto, servicii IT, retail sau constructia de autostrazi....

- In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a scazut fata de luna precedenta cu 0,3%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut cu 1,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, volumul…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Compania Microinvest crediteaza intreprinderile mici din Republica Moldova din 2003 și este unul dintre liderii acestui segment. In tot acest timp am acordat imprumuturi pentru zeci de mii de clienți și știm ce este important pentru ei.