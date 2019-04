Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei participa joi la la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care se desfașoara la Kosice, in Republica Slovaca. Formatul Bucuresti (B9) a fost lansat la initiativa presedintilor Romaniei si Poloniei iar primul summit a avut loc in noiembrie 2015, la Bucuresti. Pe langa președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, potrivit unei informari a Administratiei Prezidentiala.La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 B9 , ce va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, informeaza Administratia Prezidentiala, scrie romaniatv.net. La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), ce va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, informeaza Administratia Prezidentiala. La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia, precum…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Ţările în care…

- Conform sondajelor de opinie prezentate de Poll of polls, popularii Europeni vor caștiga alegerile in cea mai mare parte a țarilor Uniunii Europene, incluzand Republica Irlanda, Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Grecia, Cipru și Lituania.Socialiștii vor caștiga in Portugalia,…