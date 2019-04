Stiri pe aceeasi tema

- Patru militari romani au fost raniti in misiune, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti, iar starea lor de sanatate este stabila.

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca fostul prim-ministru Mihai Tudose, care a suferit marti un infarct miocardic, se simte bine, exprimandu-si totodata increderea ca in curand acesta se va implica in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. "Din fericire, Mihai…

- Fostul premier Mihai Tudose a transmis un mesaj de pe patul de spital, pe pagina lui de Facebook, despre starea sa de sanatate. Acesta precizeaza ca acum este bine și, probabil, incidentul a avut loc pe fondul oboselii. Actualul vicepreședinte al Partidului Pro Romania a ajuns de urgența la Institutul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, medic de profesie și apropiat de Liviu Dragnea, a vorbit despre starea de sanatate a liderului PSD. El spune ca Dragnea se simte mai bine acum și ar urma sa fie eliberat astazi sau maine.Citește și: Serviciile de informații, MAI și MApN, Comitet Operativ pentru…

- George Burcea, partenereul de viata al Andreei Balan, a facut un anunt pe Facebook: In urma zvonurilor lansate in ultimele ore, doresc sa INFIRM public intentia familiei de a o transfera pe Andreea de la Spitalul Clinic Sanador, unde este in continuare internata si se bucura de cea mai buna…

- Logodnicul actriței Rona Hartner a oferit noi detalii despre vedeta, dupa ce aceasta a fost operata. Herve a spus care este starea de sanatate actuala a artistei. Rona Hartner a ajuns pe mana medicilor in urma cu cateva zile. Artista a fost operata dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon.…

- Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, iar actrita este internata acum la terapie intensiva. S-a trezit, este constienta si comunica. Medicii i-au administrat un sedativ usor pentru a o ajuta sa treaca peste durerile survenite in urma operatiei. A fost o interventie dificila,…