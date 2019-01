Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne francez Christophe Castaner a facut apel sambata la "responsabilitate si la respectarea legii" dupa incidentele violente produse in timpul protestelor "vestelor galbene" la Paris si in alte orase din Franta, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. "In timp ce la Paris…

- Individul care a comis marti atentatul asupra Targului de Craciun din Strasbourg (estul Frantei) si care a fost ucis joi noaptea de politie in Neudorf, cartierul din Strasbourg unde se nascuse, nu facea parte din nicio retea si nu a fost ajutat de complici atunci cand a fugit de la locul atacului,…

- Suspectul a fost reperat in jurul orei locale 21.00 de o echipa a 'brigadei specializate de teren', in timp ce 'ratacea' pe strada. 'Ei au incercat sa-l aresteze, dar el s-a intors spre politisti si a inceput sa traga. Ei au ripostat imediat si l-au neutralizat pe atacator', a precizat Castaner in…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea „Vestelor Galbene”, care denunta majorarea preturilor la carburanti si costurile…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, si prim-ministrul Edouard Philippe au sustinut declaratii de presa, sambata seara, in care au prezentat un bilant provizoriu al manifestarilor „vestelor galbene” ce au avut loc in Paris si mai multe orase din Franta. Ei au asigurat ca situatia este…

- Un numar de 481 de persoane au fost retinute si chestionate sambata de politie, in Paris, iar 211 se afla in custodie, potrivit celor mai recente cifre anuntate de guvernul francez. Prim-ministrul Edouard Philippe a apreciat interventia fortelor de ordine drept una remarcabila, informeaza News.ro.La…

- Francezii se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata de cresterea preturilor la carburanti. Masini incendiate, bariere rupte, bucati de caldaram aruncate: scene de o "violenta rar intalnita" au avut loc in capitala franceza, a denuntat prim-ministrul Edouard…

- Militantele Femen care au dejucat dispozitivul de securitate in timpul ceremoniilor de comemorare a datei de 11 noiembrie care au avut loc duminica la Paris la trecerea presedintelui american Donald Trump nu reprezinta "o arma de distrugere in masa", a spus luni, la Madrid, ministrul francez de Interne,…