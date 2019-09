Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire: Nu există nicio marjă de manevră pentru discuţii între Renault şi Fiat Prioritatea pentru producatorul auto francez o reprezinta intarirea aliantei cu partenerul de alianta Nissan, a apreciat Le Maire. Intrebat de o posibila reluare a discutiilor privind fuziunea dintre Renault si Fiat, acesta a raspuns: 'Cred ca ar fi mai bine sa nu fie facute doua lucruri in acelasi timp'. 'Cel mai important pentru Renault si Nissan este acum cu siguranta definirea unei strategii comune pentru viitorul acestui grup industrial cheie. Vreau sa stiu care este strategia industriala. In timp ce ei redefinesc asta, nu este timp pentru demararea altor discutii', a afirmat ministrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

