- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a avertizat luni la New York ca regiunea din jurul Siriei este expusa riscului unui 'razboi perpetuu' daca nu se va ajunge la un acord de pace in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este responsabilitatea (presedintelui sirian) Bashar…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a informat luni ca un comunicat comun care va fi publicat dupa intalnirea sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, va aduce „o noua speranta” in regiunea Idlib din Siria, scrie Reuters, scrie news.ro.Erdogan a vorbit cu presa inaintea intalnirii cu Putin…

- Ministrul de Externe al Franței Jean-Yves Le Drian a declarat miercuri ca bombardarea regiunii Idlib din Siria de catre forțele ruse, siriene și iraniene ar putea constitui o crima de razboi, relateaza Reuters.”Ipoteza crimelor de razboi nu poate fi exclusa ... odata ce cineva incepe sa bombardeze…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a avertizat ca o ofensiva a regimului sirian asupra provinciei Idlib ar avea consecinte directe pentru securitatea Europei din cauza riscului dispersarii miilor de jihadisti concentrati in aceasta zona, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Exista…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au purtat o discuție telefonica in legatura cu acordul cu Siria, cel de-al cincilea summit al Marii Caspice și relațiile bilaterale dintre cele doua țari, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. ”Cei…