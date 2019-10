Ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian merge în Irak pentru a discuta cu părţile implicate despre jihadiştii străini 'Combatantii jihadisti, am spus ca sunt 10.000 care se afla astazi in inchisori, carora trebuie neaparat sa le asiguram securitatea. Din acest motiv ma voi deplasa (...) in Irak in scurt timp pentru a vorbi cu toti actorii implicati, inclusiv kurzii, despre realitatea situatiei de securitate si despre propria noastra securitate', a declarat el in fata Adunarii nationale. Ofensiva turca lansata pe 9 octombrie impotriva militiei kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) provoaca temeri privind evadarea jihadistilor straini detinuti in zona controlata de kurzi. In jur de 12.000 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

