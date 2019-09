Minzatu a precizat, in privinta proiectelor spitalelor regionale, ca lucreaza indeaproape cu reprezentantii BERD si ai ministerului Sanatatii, astfel incat o parte din banii necesari sa fie prinsi in viitorul program de finantare. 'Vom avea cofinantare pentru spitalul regional de la Brasov din bani europeni, chiar daca se va face in parteneriat public-privat, partea publica sa poata fi sustinuta din bani europeni. Este o tema la care lucrez impreuna cu cei de la BERD, pentru ca ei realizeaza studiul de fezabilitate pentru Primaria Brasov.

