- Ministerul Fondurilor Europene pregateste ghidurile pentru etapa de pornire a caravanelor de screening pentru depistarea cancerului de san, cancerului colorectal, cancerului de col uterin si hepatitei, pe care doreste sa le lanseze pe costuri simplificate, a anuntat, joi, ministrul de resort, Roxana…

- Minzatu a precizat ca a fost invitata la IAR Ghimbav si de conducerea grupului de companii Premium Aerotech, in calitate de reprezentant al 'finantatorului achizitiei de elicoptere usoare realizata de IGSU', in cadrul proiectului de dotare a acestuia cu echipamente pentru interventie aeriana, maritima…

- 'Intreprinderile acestea sociale vor fi subventionate cu granturi, cu sume nerambursabile de catre entitatile pe care noi le finantam, cum este astazi cazul primariilor cu care am semnat contracte de finantare; granturile sunt de maximum 100.000 de euro, in functie de numarul de locuri de munca create…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a anunțat astazi ca la nivelul comunitaților din județul Brașov exista semnate 163 de contracte, valoarea acestora fiind de 1,5 miliarde de lei, din care peste 928 de milioane de lei reprezinta bani europeni. Potrivit ministrului, cele 163 de contracte…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dna. Roxana Minzatu, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, generalul de brigada ing. Ionel-Sorin Balan, au semnat, astazi, la sediul MFE,...

- "Am facut o analiza pe ceea ce avem astazi, august 2019, ca firme, start-up-uri nou create din bani europeni, din scheme de antreprenoriat din bani europeni. Am cumulat Diaspora Start-up cu Romania Start-up Plus si cu o componenta de proiecte care au facut parte din Start-Up Nation, programul national,…

- Ministerul Fondurilor Europene incepe o acțiune ampla de simplificare a proceselor care trebuie parcurse pentru accesarea fondurilor europene. Un prim demers este facut de Autoritatea de Management pentru Programul...

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a prelungit perioada de depunere a cererilor de finanțare in cadrul a doua apeluri de proiecte pentru elevi și studenți. Proiectele au rolul de a sprijini integrarea acestora pe piața muncii, potrivit Mediafax.In cadrul apelului „Stagii de practica…