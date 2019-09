Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in infrastructura rutiera trebuie sa fie o prioritate pentru Romania, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. Aceasta a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca, indiferent de gradul de absorbtie a fondurilor, "nu vor ajunge…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat luni, la Ramnicu Valcea, ca incepe o noua runda de negocieri cu Comisia Europeana pe viitoarele programe operationale 2021-2027 si ca Romania doreste sa adopte modelul polonez in privinta pregatirii unui portofoliu de proiecte care sa intre…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat luni, la Ramnicu Valcea, ca incepe o noua runda de negocieri cu Comisia Europeana pe viitoarele programe operationale 2021-2027 si ca Romania doreste sa adopte modelul polonez in privinta pregatirii unui portofoliu de proiecte care sa intre…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat, vineri, ca va exista cofinantare din bani europeni pentru spitalul regional de la Brasov, in perioada de programare 2021-2027, mentionand, totodata, in privinta aeroportului de la Ghimbav, ca exista doua variante pentru a beneficia, de asemenea,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat joi ca Romania ''se bucura de o propunere favorabila'' din partea Comisiei Europene in privinta bugetului si anume o crestere de 8% fata de exercitiul financiar actual. "Romania beneficiaza de resurse din fonduri…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, s-a declarat optimista ca suma necesara pentru realizarea proiectului Aeroportului International Brasov - Ghimbav va putea fi decontata din bani europeni, la fel si investitiile deja facute de administratia locala in pista si in caile de rulare. "Lucram…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a facilitat prin Programele StartUp Plus si StartUp, finantarea din fonduri europene a 8.700 de firme in Romania si in Diaspora, cu sume totale de peste 480 de milioane de euro, conform Mediafax.Programul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat, joi, la Timișoara, ca pana la sfarșitul anului Romania trebuie sa aiba o rata de absorbție a fondurilor europene de 36 la suta, in acest moment fiind de aproximativ 30 la suta. Intarzierile sunt legate și de lipsa forței de munca, anunța…