Ministrul Fondurilor Europene: Absorbtia fondurilor europene de catre Romania este de 29%, aproape de media europeana

- Absorbtia fondurilor europene de catre Romania este de 29%, aproape de media europeana (31%), deci nu suntem de certat, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la o intalnire cu presa ce a avut loc la Bruxelles.

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat ca Romania contractase pana in luna mai peste 800 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene pentru a fi investiți in formarea cadrelor medicale, screening, in Ambulatorii și Unitați Primiri Urgențe, potrivit mediafax.Roxana…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania are, in prezent, o rata de absorbtie a fondurilor UE de aproximativ 29%, foarte aproape de media europeana, care este de 31%. "Ne-am propus, prin programul de guvernare, sa acceleram ritmul de cheltuire a banilor alocati tarii noastre de la bugetul…

- Pretul fara taxe al benzinei pe piata din Romania a scazut sub media europeana, in timp ce pretul motorinei este in continuare mai mare cu 2%, arata ultimele date ale publicatiei Oil Bulletin a Comisiei...

- Piata auto locala ar putea creste in acest an cu 15% comparativ cu anul 2018, iar gradul de adoptie al vehiculelor hibrid se va mentine ridicat, in conditiile in care acesta depaseste media europeana, a...

- Doi elevi ai Colegiului Național "Sfantul Sava" vor reprezenta Romania la finala europeana a concursului de educație financiara European Money Quiz care se desfașoara in 7 mai 2019 la Bruxelles și la care participa 28 de state europene, au transmis luni reprezentanții Asociației Romane a Bancilor. Peste…