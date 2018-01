Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisie de Sanatate din Camera Deputaților, cel care l-a reclamat inițial pe chirurgul Mihai Lucan, a ajuns miercuri 3 ianuarie, la sediul DIICOT din București, unde da declarații cu privire la cazul medicului Lucan, anunța TVR.Vezi și: Arsinel, atacat DUR…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ii acuza pe medicii de familie ca folosesc pacienții in protestul pe care l-au demarat in data de 3 ianuarie. „Acest protest a pornit de la o serie de discuții pe care impreuna cu Casa de Asigurari le-am avut. Am facut o suplimentare a sumei acordate medicilor de…

- “Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit în mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia fara margini sa îi batjocoreasca pe bolnavii calcati în picioare si jecmaniti de acest Mengele…

- Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a criticat pe Alexandru Arsinel, dupa ce actorul i-a luat apararea medicului Mihai Lucan. „Arsinel are un tupeu absolut incredibil! Dupa ce a primit in mod preferential un rinichi cadou de la mafiotul de Lucan, la fel de lacomul de bani Alexandru Arsinel are obraznicia…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, il critica pe actorul Alexandru Arsinel, care i-a luat apararea medicului, spunand ca acesta a avut parte de un transplant in mod preferential.

- Dosarul Lucan. Managerul ICUTR: „Era o forma de sclavie. Steriliza din nou acele, ca sa faca economie“ Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile depuse de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a colaborat cu Lucan intre anii 2002 si 2003, perioada in care a fost angajat in functia…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, referindu-se la perchezitiile DIICOT care se desfasoara la Cluj, ca, ''in contextul in care se distruge justitia, practic sunt ultimele zile in care procurorii pot sa-si faca treaba'', reamintind ca a sesizat inca din luna martie Ministerul Sanatatii si…

- Despre Mihai Lucan se presupune ca a pagubit cu peste 1 milion de euro institutul pe care l-a condus, mutând pacienții de acolo la clinica lui privata, ca sa fie tratați post-operator pe banii statului. Reporterii Rise Project au facut au facut o sinteza a „turismului medical” pe…

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, sare in apararea tehnicianului Dan Petrescu, surprins de camerele TV in meciul cu CSU Craiova de duminica jignindu-l pe fundașul Cristi Manea. "A fost o iesire a lui la nervi, era tensiunea mare. Nu e un lucru care sa se intample curent la noi. Va dati…

- Iuliu Mureșan, președinte la CFR Cluj, nu și-o dorește pe FC Botoșani in play-off. Ba chiar lanseaza atacuri dure la adresa moldovenilor, facand referire la meciul pierdut de aceștia cu FCSB, scor 0-3. "N-avem nevoie de ajutor de la Viitorul pentru ca suntem pe locul 1, dar sigur ca ne-am bucura daca…

- Fostul șef al DNA Cluj, mutat la București la DNA, iar acum judecator la Curtea Constituționala, Daniel Morar, a fost fotografiat la masa cu ”celebrul ”criminal în serie” al legilor Justiției”, Florin Iordache. ”Un fotograf amator…

- Daniel Morar, judecator la Curtea Constitutionala, a declarat ca fotografia in care apare la masa impreuna cu Florin Iordache este de astazi si ca nu era o intalnire programata. "E o fotografie de azi, de la restaurantul Senatului, unde mananc in fiecare zi. Nu era o intalnire programata",…

- Emanuel Ungureanu, deputat USR Cluj, a postat pe Facebook o fotografie care a devenit imediat viral, in care apar presedintele comisiei speciale comune a Parlamentului pentru Legile Justisiei, social-democratul Florin Iordache, impreuna cu Daniel Morar, actual judecator la Curtea Constitutionala si…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații a facut o serie de verificari la Institutul de Pneumofiziologie ”Marius Nasta” din București și a descoperit mai multe nereguri privind contractele de achiziții publice. Prin urmare, se cere demisia managerului Georgeta-Gilda Popescu și a directorului financiar-contabil,…

- „Avem de-a face cu o farsa totala, o harțuire politica și un dosar fabricat in scopuri de intimidare politica și șantaj”. Așa a comentat purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, invinuirile care i se aduc de la Moscova președintelui formațiunii, Vlad Plahotniuc. Solicitat…

- Potrivit unui comunicat de presa, ministrul Florian Bodog s-a intalniti, marti, cu reprezentantii pacientilor care necesita tratament cu imunoglobulina si i-a informat despre stadiul aprovizionarii cu imunoglobulina si masurile pe care le va intreprinde Ministerul Sanatatii in perioada imediat urmatoare.…

- Michael Schneider, liderul delegatiei Partidului Popularilor Europeni (PPE) in Comitetul European al Regiunilor, și-a anunțat ingrijorarea fața de acuzațiile facute de OLAF in legatura cu Liviu Dragnea. Schneider considera ca in orice tara europeana aceste acuzații ar fi dus la o demisie din functiile…

- Dinamo a facut un meci foarte slab pe teren propriu in etapa a 18-a cu CFR Cluj și s-a distanțat de primul loc care-i asigura prezența in play-off. In minutul 55, Culio a facut 2-0 pentru CFR Cluj, iar imediat dupa gol Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, s-a grabit sa-i ironizeze pe "caini"…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…

- Fostul dinamovist Giani Kirița (40 de ani) este zilele acestea unul dintre cei mai aprigi contestatari ai finanțatorului dinamovist Ionuț Negoița. Dupa ce vineri și-a manifestat nemulțumirea cu privire la transferul lui Costache la CFR Cluj, fostul capitan al lui Dinamo a postat pe Instagram un nou…

- Consultare nationala online despre temele pentru acasa Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 7 - 20 noiembrie, o consultare nationala privind regimul temelor pentru acasa, profesorii, parintii si elevii urmand sa fie chestionati in cazul acestui…

- Ministerul Educației Naționale și partenerii desemnați - Institutul de Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele școlare județene Iași, Bihor și IȘMB - au semnat luni un acord…

- Un numar de 55.000 de profesori vor intra intr-un program de formare in cadrul caruia accentul va fi pus pe dezvoltarea competentelor elevilor, prin acest proiect urmarindu-se reducerea ratei de abandon scolar, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN), conform Mediafax. „Ministerul Educatiei Nationale…

- „Ministerul Educatiei Nationale si partenerii desemnati (Institutul de Stiinte ale Educatiei, Casele Corpului Didactic din judetele Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timis si din municipiul Bucuresti, respectiv Inspectoratele Scolare Judetene Iasi, Bihor si ISMB) au semnat luni, 6 noiembrie,…

- Presedintele Comitetului National Democrat (DNC), Tom Perez, s-a angajat sa asigure egalitatea de sanse a tuturor candidatilor Partidului Democrat de a castiga nominalizarea in vederea alegerilor prezidentiale din anul 2020, dupa ce fosta sefa a DNC, Donna Brazile, a acuzat Comitetul ca a manipulat…

- Șeful Postului de Poliție Calațele se afla, din nou, in mijlocul unui scandal. Cristian Matiș este acuzat de o tanara de harțuire, de comportament neadecvat și de faptul ca a fost nevoita sa renunțe la serviciu din cauza lui. Acuzațiile tinerei vin la mai puțin de o luna, cand o femeie il acuza pe același…

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzațiile impotriva fostului director de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE, scrie agerpres.ro."Va voi explica de ce sunt false.

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzatiile impotriva fostului director de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE."Va voi explica de ce sunt false. Cel mai mult imi place partea in care, potrivit serviciilor de securitate ale SUA, functia de presedinte…

- Managerul interimar al unitatii medicale a facut un apel public pentru salvarea unitatii medicale, ale carei datorii sunt de aproape doua milioane de lei. Singura unitate medicala care furnizeaza servicii de sanatate in domeniul transplantului renal pentru pacientii din zona de vest, nord-vest si…

- CFR Cluj joaca duminica, de la ora 18:00, cu Gaz Metan. Azi, Dan Petrescu a susținut o conferința de presa in care continua razboiul cu oamenii care contesta arbitrajele CFR-ului. La randul sau continua sa puna presiune pe arbitraje,fiind nemulțumit de felul in care a fost condus la meciul de Cupa cu…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, reactioneaza la acuzatiile lansate de Victor Ponta in ultimele doua zile la adresa lui Liviu Dragnea. Intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, Manda vorbeste posibila audiere a lui Ponta in Comisie.Fostul…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp a fost trimis in tribuna pentru a doua oara in ultima saptamana, dupa ce s-a certat cu "centralul" Van Driessche și a trimis un al doilea balon in teren, la meciul cu Standard Liege (0-0). Fanii l-au ovaționat. Ladislau Boloni nu mai reușește sa termine un meci…

- Serviciul Roman de Informatii se confrunta, in prezent, cu acuzatii fara precedent. Jurnalistul Traian Horia sustine ca SRI isi concentreaza atentia pe supravegherea romanilor decat pe grupurile care ar putea sprijini teroristi pe teritoriul Romaniei. "Directorul SRI, Eduard Hellvig trebuie sa-si…

- Ministrul Florian Bodog și comisarul european pentru Sanatate și siguranța alimentara, Vytenis Andriukaitis, vor discuta, in cadrul intalnirii programate joi, la Palatul Parlamentului, despre Institutul Cantacuzino, scrie AGERPRES."Voi aborda, din nou, subiectul Institutului Cantacuzino pentru…

- Dupa ce antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a protestat la conferinta de presa de dupa meciul cu Sepsi de pe stadionul Tineretului ca partida nu s-a oprit cand s-a stins a doua oara instalatia de nocturna, conducerea clubului covasnean a trimis o scrisoare de raspuns fostei campioane.…

- Dosarul afaceristului Emil Nistor, cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” a ajuns la final, la judecata pe fond.Zilele trecute judecatoarea DaniellaBerbecariu de la Tribunalului Bistrita-Nasaud, cea care a judecat cauza, a pronuntat sentinta.Cea mai grea…

- Președintele Klaus Iohannis a inaugurat, ieri, un club de golf in comuna Ciugud, o investiție privata, iar la lansare au fost invitați mai mulți oameni politici locali, printre care și cei din fostul Grup de la Cluj din PSD Vasile Dancu, Virgil Ardelean sau Ioan Rus. Dupa intalnire s-a speculat faptul…

- Curtea Constitutionala a Slovaciei a anuntat joi ca a anulat o decizie a instantelor inferioare care au stabilit ca politicianul ceh Andrej Babis nu a colaborat cu politia secreta comunista a fostei Cehoslovacii, StB, inainte de 1989, relateaza Reuters si AFP. Babis, prosper om de afaceri de origine…

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a vorbit despre ceea ce se intampla in PSD, despre afirmatiile premierului Tudose, dar si despre faptul ca prin atitudinea lui premierul risca sa arunce in lupta tot PSD-ul. "N-as spune ca suntem intr-un moment fericit" este afirmatia facuta luni seara,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut luni ca dezvaluirile privind plagierea de catre ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a tezei de doctorat, nu sunt o coincidenta in contextul in care marti urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputatilor motiunea simpla pe sanatate depusa de PNL si USR.Citește…

- Ministrul Sanatatii, Florian Dorel Bodog, ar fi plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat in Stiinte Economice. Lucrarea intitulata "Managementul si marketingul unitatilor sanitare" a fost sustinuta in urma cu noua ani la Universitatea de Vest din...

- Ministrul Sanatatii, Florian Dorel Bodog, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat in Stiinte Economice, intitulata "Managementul si marketingul unitatilor sanitare" si sustinuta in 2008 la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), scrie jurnalista Emilia Sercan.

- Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:Municipiul Turda, cod fiscal 4378930, Turda, Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, tel: 0264 313160, www.primariaturda.ro Read More...