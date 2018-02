Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3. "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Liberalul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook, spune ca are informații cu privire la faptul ca la ministerul Finanțelor se lucreaza la detaliile tehnice ale implementarii impozitului pe gospodarie. Parlamentarul liberal mai spune și ca guvernul nu are intenția de a renunța la formularul 600 și ca…

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- Pe scurt, nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata. Veti fi obligati sa va numarati si sa declarati toate gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile, televizoarele etc. (Scapa doar hamsterii ). In plus, daca aveti livezi sau podgorii va costa extra, scrie Cițu pe contul sau de Facebook.…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- „Primarul comunei Lunca, Botoșani, domnul Marcu Marcel mi-a comunicat faptul ca a fost votata in unanimitate de catre consiliul local hotararea de a aloca 12.000E pentru un proiect care va fi implementat la Parcova, Edineț, localitate infrațita cu Lunca". Anunțul a fost facut de deputatul roman Constantin…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor. "Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un…

- Ministrul Finantelor a vorbit, la Parlament, si despre mult asteptata lege a pensiilor. Teodorovici sustine ca se lucreaza in cadrul echipelor mixte de la mai multe ministere pentru ca luna aceasta lucrurile sa fie definitivate."Eu sunt pentru a indrepta astazi ce s-a facut in trecut la pensii.…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- „Fenomentul fake news mi se pare foarte, foarte periculos, din alt punct de vedere și cred ca se lucreaza foarte intens și imi scapa motivul. Mi-e teama ca nu este facut pentru a regulariza presa toata - și pe cea din online - și a o duce la un monitor comun, sa vada de adevarul adevarat, ci mi-e…

- Florin Piersic a transmis un mesaj extrem de dur in urma unui articol aparut in presa. "Auziti si cititi si voi titlu si articol de ziar! Se pare ca unii jurnalisti, vor sa ma vada cat mai curand cu floarea in gura, sa mai aiba subiecte...N-am avut de lucru sa spun odata in gluma, ca iau din…

- Discutiile vizeaza relansarea si dezvoltarea industriei de aparare, potrivit sursei citate. „Discutiile vin in sprijinul realizarii strategiei de aparare. Este vorba despre propuneri privind emiterea, modificarea, completarea si/sau armonizarea unor acte normative din domeniul industriei…

- Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane au fost ranite. "In accident au fost mai multe victime. Cinci persoane…

- Fortele de securitate au ajuns la fata locului dupa ce au primit apeluri cu privire la existenta unui obiect suspect lasat in piata in care a fost amenajat targul de Craciun din Potsdam. In urma cercetarilor, politistii au descoperit materiale explozive amplasate in obiectul suspect. Potrivit…

- Nadia Comaneci: "Ziua nationala a noastra" Nadia Comaneci, cea mai cunoscuta sportiva a Romaniei, care a rescris istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal cu primul zece din istoria gimnasticii, a distribuit pe contul oficial de Facebook un clip de 8 secunde care a strans peste…

- "Toate cele bune Romaniei de Ziua Nationala. Tara minunata. Oameni buni!", a notat antrenorul Simonei Halep, intr-o postare pe Instagram. In varsta de 52 de ani, Darren Cahill o pregateste pe Halep din 2015, iar de-a lungul carierei de antrenor a mai lucrat cu jucatori precum Andre Agassi,…

- Purtatorul de cuvant al ISU HUnedoara, Anemona Doda, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca in zona Varfului Carja din Masivul Parang s-a produs, vineri, o avalansa care a surprins trei turisti. ”A fost o avalansa in Masivul Parang, in zona Varfului Carja. In acest moment este dat…

- Joi, Angela Merkel, Martin Schulz si Horst Seehofer ( liderul CSU) au avut o intrevedere cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier. Potrivit cotidianului Bild, in cadrul acestei intalniri s-a discutat mai multe optiuni de formare a unei noi coalitii guvernamentale, de la formarea…

- Raportul prezentat de Reteaua Siriana pentru Drepturile Omului (SNHR) arata ca 24.746 de femei si-au pierdut viata in Siria din cauza confruntarilor armate, incepand din martie 2011. Regimul sirian este responsabil pentru uciderea a 20.919 femei, potrivit ONG-ului, iar fortele ruse - care…

- Intrebat daca a primit un plic suspect, Iordache a spus: „La Comisia juridica. Au anuntat staff-ul. Nu l-am vazut. Nu a ajuns la mine”. „E un plic, s-a primit la Comisia juridica. M-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura. Nu stiu ce este in el. Sa verifice”, a adaugat Iordache, adaugand…

- Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente, unul care prevede ca firmele cu o cifra de afaceri mai mica de un milion de euro vor avea de ales intre a plati impozit de 16% pe profit sau a plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Cel de-al doilea amendament prevede ca modificarile la Codul…

- "Salariatii APIA din centrele judetene protesteaza pentru ca sunt afectati de legea salarizarii unitare, legea 153 si de transferul contributiilor de la angajator catre angajat. Astfel, de la 1 ianuarie noi avem scaderi de salarii. Scaderile salariale depind de functie. Sunt scaderi de la 600-700…

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul este blocat pe DN2C, in apropiere de localitatea Padina, judetul Buzau, unde un camion incarcat cu 42 tone de azotat de amoniu s-a rasturnat pe sensul de mers catre Ialomita. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, fiind prezente la fata locului…