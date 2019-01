Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, sambata, ca pentru doua categorii de contribuabili pot fi facute modificari in ianuarie, iar unele modificari vizeaza și OUG nr. 114/2018. Este vorba despre IT-ști și zilieri. Referitor la scutirea de taxe a angajaților din IT, Teodorovici a afirmat ca aceștia „beneficiaza in continuare”, deși termenul a expirat la 31 decembrie 2018....