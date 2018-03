Ministrul Finanţelor: Trebuie schimbată legislaţia n domeniul evaziunii fiscale ​Ordonanța de Urgența 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, crede ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Nu doar respectiva Ordonanța ci și alte prevederi din Codul penal. ”Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte subiecte. Vom lua exact din fiecare tara bunele practici pe care ei le aplica de zi cu zi catre mediul de afaceri si le vom pune frumos in legislatia noastra. In Germania, de exemplu, un anumit procent din suma respectiva pe care Fiscul o identifica ca fiind evaziune nu se declara fapta penala sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca legislatia privind evaziunea fiscala ar trebui schimbata, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa. "Acest subiect al prevenirii si…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș susține ca Fiscul trebuie sa dețina un nou sistem IT pentru a combate eficient evaziunea fiscala. „Evaziunea fiscala nu se starpeste cu sperietori, ci cu sisteme concentrate, structurate si bine puse la punct. Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou…

- Politistii locali au primit noi atributii in domeniul protectiei mediului. Acestia vor avea competente si de monitorizare a depozitelor de deseuri. Atributiile Politiei Locale in domeniul protectiei mediului vor include si monitorizarea depozitelor de deseuri, in scopul prevenirii declansarii unor incendii…

- In Monitorul oficial de joi 01 Martie 2018 a fost publicat OUG nr. 8 din 22 februarie 2018 - Ordonanța de urgența privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatați. Se remarca o corectie adusa calculului de concedii medicale - art. IV din Ordonanta!Actul normativ analizat astazi aduce mai multe…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari.Potrivit declarațiilor ministrului, toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa fie indepartați.…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Fiscul intentioneaza sa modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definitie a acesteia, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania. "Am facut o initiativa prin care ne propunem…

- Ministrul Finantelor: Cei afectati de schimbarile fiscale isi vor putea recupera banii platiti in plus Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece „nu putem sa tinem o tara pe loc pentru…

- "Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, intr-o emisiune la Antena 3. "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- Ministerul Justitiei da aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanta de urgenta care ar corecta unele efecte ale "Revolutiei fiscale", informeaza Digi24.ro. Aceasta ar urma sa fie emisa de Guvern chiar in sedinta de astazi. Ministerul Justitiei spune ca ordonanta poate fi declarata neconstitutionala…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Pe ordinea de zi a primei ședințe de Guvern s-a aflat: I. ORDONANȚE DE URGENȚA1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Se discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti dimineata, la sediul ministerului, ca pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru a anula depunerea Deciziei 600, potrivit Romania TV.Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna solutie. In aceasta…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea ordonantei privind masurile fiscale, inclusiv trecerea de la angajator la angajat a contributiilor.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca masurile fiscale ce vor fi amanate pana la inceputul lunii iulie 2018 nu au legatura cu aplicarea Ordonantei privind masurile fiscale, inclusiv trecerea de la angajator la angajat a contributiilor. "Din…