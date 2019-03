Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, duminica seara, ca va prezenta, in urmatoarele zile, propuneri de modificare a modului in care zona bancara este altfel decat alte zone, scrie Mediafax.„Inclusiv in ceea ce inseamna acea obligație ca pe o anumita funcție publica…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca nu se teme de absolut nimic, nici de remanieri, nici de schimbari, si ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, se pare ca nu...

- Taraș-grapiș intram in secolul XXI... Ministrul Finantelor Publice a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca prin noul buget va fi alocata o suma de aproxiamtiv 10.000 de euro „pentru a pune langa scoli, acele containere care au baie”. Suma cuprinde toate cheltuielile aferente unui asemenea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca a fost inființat la Fisc un oficiu care se va ocupa de reducerea cheltuielilor de catre instituțiile publice, transmite Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3,…

- Ministrul Finantelor a subliniat ca „impozitul pentru UAT-uri, adica autoritatile locale, la 100%” se va regasi in Legea bugetului de stat pentru 2019, iar masura va fi aplicata de la 1 ianuarie 2019. „Nu este nicio veste. Este ceea ce am promis si ceea ce am facut. Ei sigur stiu acest lucru.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a cerut demiterea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionut Misa. Conform unor surse citate de Antena 3, Teodorovici i-a trimis...

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, cere revocarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. In aceste sens, ministrul Teodorovici i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila, inca din 28 decembrie, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea lui Ionuț Mișa și cere schimbarea acestuia…