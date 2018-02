Ministrul Finanţelor: Statul trebuie să încurajeze munca. Toate cheltuielile publice trebuie verificate "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand achizitiile centralizat, se pot reduce cheltuielile bugetare. Statul trebuie sa incurajeze munca, nu nemunca, cea ce implica o serie de masuri, prin care sa punem omul sa faca ceva pentru banii pe care statul ii acorda, ca ajutor social, de exemplu", a afirmat Teodorovici. Potrivit ministrului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Marți, 13 februarie, prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, ministrul Eugen Teodorovici a vorbit despre Biserica Ortodoxa Romana. "Din punctul meu de vedere, este un stalp de care ne-am agațat cu toții. Are un rol foarte important. (...) Sunt convins ca, in urmatoarea etapa, vom…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti, 13 februarie, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. „Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine…

- Actualul sef al Finantelor neaga ipoteza ca la minister s-ar lucra la introducerea impozitului pe gospodarie. Intrebat, sambata, despre afirmatiile liberalului Citu, pe acest subiect, Eugen Teodorovici a demontat categoric o astfel de varianta. “Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discuţie privind schimbarea…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. ”Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca cel mai pesimist scenariu de aplicare a Legii pensiilor este cand prevede programul de guvernare, adaugand ca aceasta va avea un impact bugetar insemnat.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Intr-un interviu acordat pentru RFI fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu critica atat greselile gramaticale ale ministrului Educatiei, Valentin Popa, cat si pe ministru de Finante, Eugen Teodorovici, care vrea sa bage populatia „cu capul sub apa”.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat, noteaza Mediafax. ”Impozitul global, impozitul pe ...

- Impozitul pe gospodarie revine in discutie. Executivul a renuntat la aceasta taxa, inca din vara, dar liderul PSD, Liviu Dragnea, a readus-o in discutie, intr-o interventie la Antena 3. Seful PSD spera chiar ca aceasta noua taxa sa se aplice din 2019. Specialistii in domeniul fiscalitatii spun insa…

- Plata contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați in cont unic la Trezorerie a fost amanata sase luni, a anuntat Guvernul intr-un comunicat de presa. Ministrul Finantelor, Ionut Misa,…

- „Aș vrea sa limpezim o abordare pe care a avut-o domnul președinte Calin Popescu Tariceanu. Articolul 148 din Constituția Romaniei. Aderarea Romaniei la tratele constitutive ale Uniunii Europene in scopul transferarii unor atribuții catre instituțile comunitare, precum și a exercitarii in comun cu…

- Comisiile reunite de buget au decis, vineri, cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%. „In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si art.33 din…

- Bilanțul Programului Start-Up, la final de an: Doar 23 de plați au fost facute catre beneficiari, din totalul de 8.000 promise, potrivit datelor prezentate in comisia de buget-finanțe, de catre reprezentanții Ministerului pentru IMM-uri. Președintele comisiei de buget-finanțe din Senat, Eugen Teodorovici…

- Cheltuielile destinate investițiilor publice in 2018 vor totaliza 38,5 miliarde de lei, reprezentand aproximativ 4,2% din PIB, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor, realizata de Ministerul Finanțelor, potrivit Agerpres. In Bugetul pe 2017, investițiile erau de 34,4 de miliarde…

