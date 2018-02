Stiri pe aceeasi tema

- Toate cheltuielile publice trebuie verificate, iar in a doua parte a anului vom veni cu un raport pentru ca statul trebuie sa incurajeze munca, nu nemunca, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen...

- Transferul contributiilor de la angajat la angajator se aplica pentru reducerea deficitului foarte mare existent pe zona de pensii, de la 18 miliarde lei, in 2015, la 7 miliarde de lei in acest an, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Marți, 13 februarie, prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, ministrul Eugen Teodorovici a vorbit despre Biserica Ortodoxa Romana. "Din punctul meu de vedere, este un stalp de care ne-am agațat cu toții. Are un rol foarte important. (...) Sunt convins ca, in urmatoarea etapa, vom…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista „cateva spețe” in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia a copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului, scrie economica.net.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, in conditiile in care exista riscul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. „Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a dat declaratii sambata in legatura cu un subiect extrem de controversat si amplu dezbatut: impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane BOR .Eugen Teodorovici a sustinut ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit de la BOR vor ramane in cadrul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, referitor la Formularul 600, ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Celebrul formular 600 a declansat un scandal imens in spatiul public. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, incearca sa linisteasca lumea si anunta ca problema va fi rezolvata. Mai mult, Teodorovici lanseaza un atac dur la adresa celor de la ghisee.Citește și: Halep devine ‘colega’ Sharapovei:…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor".Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Ministrul de Finanțe a anunțat ca statul va suporta o parte din contribuții pentru salariile IT-iștilor, dar și a altor trei categorii profesionale. Aceasta este soluția gasita de guvernanți ca urmare a problemelor generate de trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Exista, insa,…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de Ordonanta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. "Pentru acei angajatori care…

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lu...

- In timp ce parlamentarii castiga la final de luna si cu 800 de lei in plus, 22 de mii de angajati din ministere si din institutiile din subordine pot avea salarii reduse cu pana la 40 la suta. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost invitat sa comenteze acest lucru.„Salariul a crescut.…

- Ministrul Finantelor a vorbit, la Parlament, si despre mult asteptata lege a pensiilor. Teodorovici sustine ca se lucreaza in cadrul echipelor mixte de la mai multe ministere pentru ca luna aceasta lucrurile sa fie definitivate."Eu sunt pentru a indrepta astazi ce s-a facut in trecut la pensii.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Parlament, ca nu comenteaza scandalul salariilor, întrucât Lia Olguta Vasilescu va da toate detaliile în acest sens.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. „In sedinta de…

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca declaratia 600 nu mai trebuie depusa. Insa, Potrivit Digi24, daca te vei duce la ghiseul ANAF, functionarii Fiscului te vor indemna sa nu-l asculti pe ministru, altfel vei primi amenda.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica...

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finanțelor Publice, a declarat, ieri, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetațenii nu vor mai fi obligați sa mai depuna acest formular, informeaza MEDIAFAX.„Pe 31 este ...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica Dancila.„Voi pregati o OUG pentru a anula…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca in mandatul sau nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici mai mari decat sunt acum, o eventuala cota progresiva de impozitare neaplicandu-se decat daca aduce beneficii contribuabililor.

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe.…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, da asigurari cetațenilor ca „statul va pune mana pe averile celor care sunt vinovați sau de spalarea banilor sau de furtul acelui miliard și in felul acesta sa diminuam acest impact asupra propriu-zis a bugetului de stat". Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, sustine ca imbunatatirea colectarii, vanzarea apei grele si a licentelor 5G vor genera o crestere a veniturilor la buget, anul viitor. "Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul 2016, avem o…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Potrivit unui amendament adoptat de comisie, firmele care realizeaza venituri pana la 1 milion de euro, au un capital social de minim 45.000 de lei si cu cel putin doi angajati pot opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri. "Au fost cateva amendamente facute pe fond la…