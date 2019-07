Stiri pe aceeasi tema

- "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie.(...) Eu…

- "Deficitul de 1,4% (inregistrat in perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat in 2019 in legea bugetului la inceput de an. Nu este pentru noi o surpriza. Noi am ales o abordare liniara. Si anul trecut spuneau, dupa primul trimestru despre deficit: daca acum este atat pana la final de an…

- Actul normativ care propune scoaterea Vamii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi prezentat public saptamana viitoare, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Saptamana viitoare veti avea actul normativ, prezentat in mod public, care propune…

- ​Guvernul a schimbat joi cerințele de capital solicitate administratorilor din Pilonul II de pensii, dupa cum HotNews.ro a anunțat în premiera. "Cu acordul administratorilor fondurilor de pensii, am decis cresterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro pâna…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul ia in calcul aplicarea unor facilitați fiscale, de care beneficiaza in prezent angajații din sectorul IT, și altor zone economice, cum ar fi industria de aparare sau textila.Citește și: Klaus Iohannis da ordinul pentru PNL dupa…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ca Guvernul ia in calcul o eliminare a impozitului pe subventiile agricole, pentru persoanele juridice. „Aceasta este o idee de ceva timp analizata, discutata. Ca sa fie foarte clar, la persoanele fizice nu se impoziteaza,…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Nucet, in judetul Dambovita, ca ANAF trebuie sa aduca mai multi bani la buget, sustinand ca trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB. "Vizavi de partea de colectare, trebuie să fie mai bun. Nu pot să mă declar…