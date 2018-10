Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- "Declaratiile ministrului Teodorovici despre pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de cuantumul cotizatiei pentru sanatate, reflecta o foame majora de bani a Guvernului. Ministrul de Finante a vorbit ca un contabil, nu ca un om care cunoaste sistemul de sanatate. Ceea ce spune…

- In curand vom avea taxe pe autostrazi. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat aseara la TVR ca exista discuții pentru introducerea unei asemenea plați și in Romania, care are doua autostrazi și una in curs de finalizare.

- Ministerul Finantelor va realiza o analiza si, pana la finele acestui an, va face o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraacciza pe carburanti, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, lasand sa se inteleaga faptul ca ar fi in favoarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, intrebat fiind daca va fi introdusa taxa pe autostrada in Romania, ca astfel de taxe se platesc si in alte tari si ca asa se procedeaza in cazul parteneriatelor public-private. „Nu o sa vina un privat sa-ti faca o investitie sa…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat, insa aceasta masura este exclusa, nefiind in programul de guvernare, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii,…

- Lia Olguța Vasilescu il taxeaza pe colegul sau din Guvern, Eugen Teodorovici! Ministrul Finanțelor a declarat ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie in sectorul privat, acesta urmand a fi pastrat doar in sectorul public.”E exclus sa renunțam la salariul minim pe economie…

- Poarta de intrare/iesire de la Siret a Uniunii Europene, la granita dintre Romania si Ucraina, este o carte de vizita deplorabila nu doar pentru judet, ci pentru toata tara. Tranzitat zilnic de mii de oameni, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret este o adevarata cocina, o rusine pentru cei ...