- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- România are un plan foarte bine stabilit în privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramâne clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres, în preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de…

- "Romania si-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar daca suntem gata cu anumite cerinte, totusi decizia se ia la nivel european. Romania, in acest sens, are un plan foarte bine stabilit. Anul trecut, in decembrie, Guvernul a aprobat un astfel de plan, pentru trecerea…

- "Europa trece prin schimbari majore, care lanseaza noi provocari pentru intreaga comunitate europeana - economice, sociale, politice. Este datoria noastra, a tuturor, sa actionam rapid si cu determinare, sa fim proactivi si implicati, sa lucram impreuna pentru a pastra rezilienta economiei europene…

- Revizuirea listei UE referitoare la jurisdictiile necooperante, directiva privind structurile accizelor la alcool si bauturi alcoolice, InvestEU si impozitarea serviciilor digitale sunt cateva dintre subiectele importante care vor fi abordate la cea de-a treia reuniune a Consiliului pentru Afaceri…

- Liberalii vor depune o motiune simpla împotriva ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat luni, la finalul Biroului Executiv al PNL, președintele formațiunii Ludovic Orban, principalul capat de acuzare împotriva ministrului fiind ordonanța de urgența 114.B”iroul…

- "Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cel mai inalt reprezentant al Romaniei la BERD, a obtinut unul din cele doua mandate de vicepresedinti, alaturi de ministrul Finantelor din Lituania. Noul presedinte ales al Consiliului Guvernatorilor va fi ministrul Finantelor din Spania", se arata in comunicatul…

- "Autoritatile locale sunt convinsa ca isi pot identifica cel mai bine nevoile de investitii. Avem si in Romania primari de succes, multi sunt aici, in sala, avem presedinti de consilii judetene si sunt intru totul de acord ca trebuie sa apropiem decizia de cetatean si in acest sens descentralizarea…