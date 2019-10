Stiri pe aceeasi tema

Bugetul arata foarte bine in acest moment, dar, daca trece motiunea de cenzura, nimeni nu va putea sa inchida bugetul pentru anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres.

La insistențele Elenei Cristian, intrebat cum arata acum bugetul pe anul 2020, inainte de moțiune, Eugen Teodorovici a raspuns ca arata foarte bine. "Va spun sigur ca, daca moțiunea va trece, anul viitor, nimeni nu va inchide bugetul" a spus Eugen Teodorovici.

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici (PSD), susține ca deosebirea dintre partidul din care face parte și restul formațiunilor este ca intre „realitate și iluzie".

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul va lansa in curand un program care vizeaza cresterea natalitatii, printre masurile pregatite existand inclusiv unele de natura fiscala.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizeaza vineri, intr-o postare pe o retea de socializare, ca atat timp cat va fi presedintele executiv al PSD nu va accepta accepta negocierile "pe sub masa" si predarea acestui partid "ca ostatic", si ca PSD este un partid puternic si prea important…

- Eugen Teodorovici anunta ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor"La aceasta discutie s-a discutat foarte clar si transparent. (...) Noi am spus foarte clar doua lucruri: ca impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat in intregime UAT-urilor. Pentru luna…

- Autoritatile franceze sunt ingrijorate de faptul ca aditivul care face ca dulciurile sa straluceasca – dioxidul de titan, numit si E171, folosit la pasta de dinti, inghetata sau guma de mestecat, nu este sigur, in timp ce Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) nu este de acord, potrivit…

- Liderii județeni ai PSD și conducerea centrala a partidului au discutat miercuri, la Vila Lac 1, despre problemele majore pe care bugetul le va avea in a doua jumatate a anului. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat Comitetul Executiv National al PSD ca exista un deficit de…