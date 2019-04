Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reusit in primele trei luni ale presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene sa incheie 15 trialoguri, iar in alte patru dosare a obtinut acorduri generale, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Liviu Dragnea iși…

- Romania se descurca de minune la carma presedintiei Consiliului Uniunii Europene, este de parere ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Oficialul spune ca mandatul tarii noastre se poate prelungi pentru ca putem face fata oricarei probleme. Cu alte cuvinte, putem detine presedintia in locul Finlandei,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca administratia centrala din Romania urmeaza sa fie restructurata in acest an, iar evaluarea situatiei actuale va fi finalizata, in primul trimestru al acestui an. Eugen Teodorovici a subliniat, sambata, intr-o interventie telefonica la Antena…

- Eugen Teodorovici i-a recomandat presedintelui Klaus Iohannis sa dea cui vrea lectii de economie, precizand ca acesta „deja sare calul”. Ministrul Finantelor a adaugat ca ia personal criticile sefului statului la buget, spunand ca s-a saturat sa de atata diplomatie. „Romania pierde prin declaratiile…

- Banii de pensii ai romanilor vor fi investiți in spitale sau alte lucrari realizate prin parteneriat public privat, potrivit lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor. Oficialul nu spune, insa, cum se vor transforma aceste investiții facute din contribuțiile sociale ale romanilor in pensii pentru…

- "Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, cel mai inalt reprezentant al Romaniei la BERD, a obtinut unul din cele doua mandate de vicepresedinti, alaturi de ministrul Finantelor din Lituania. Noul presedinte ales al Consiliului Guvernatorilor va fi ministrul Finantelor din Spania", se arata in comunicatul…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene isi propune sa fie eficienta si pragmatica, pentru a rezolva cat mai multe dintre dosarele atat de importante pentru cetatenii europeni, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Bruxelles.

- Romania preia Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene intr-un moment important pentru Europa, marcat de provocari multiple, dar suntem realisti si ambitiosi in abordarea noastra, a declarat luni ministrul Eugen Teodorovici, in