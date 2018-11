Stiri pe aceeasi tema

- Pieleanu recunoaște ca o lege pentru o autostrada pare aberant insa considera ca, de aceasta data, era singurul lucru care mai poate fi facut. "Pare surpinzator, insa cred ca este o masura excepționala pentru o situație excepționala. Daca nu suntem in stare, ca prin masuri birocratice, administrative…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, intr-o ceremonie publica fara precedent, legea pentru Autostrada Unirii. Proiectul a fost aprobat de Parlament si obliga Executivul sa construiasca, in 4 ani, o autostrada intre Iasi si Targu Mures.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - "Autostrada Unirii", in cadrul unei ceremonii publice care s-a desfasuray in Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Este o premiera in istoria Romaniei, ca…

- UPDATE – 29.11.2018/Ora 17:05 Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind constructia Autostrazii Iasi – Targu Mures in cadrul unei ceremonii publice care s-a desfasurat la Palatul Controceni. Ministerul Transporturilor este responsabil pentru coordonarea realizarii Autostrazii Iasi – Targu…

- "Verde pentru Autostrada Unirii. Presedintele Klaus Iohannis semneaza astazi decretul de promulgare a legii. Romania are nevoie de autostrazi care sa lege Estul de Vestul tarii si Sudul de Nord. Pentru ca toate Guvernele de pana acum doar au mimat preocuparea pentru aceste urgente nationale, colegii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va promulga joi Legea privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi - Targu Mures - 'Autostrada Unirii'. Promulgarea va avea loc in cadrul unei ceremonii publice care se va desfasura in Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Proiectul de lege…

- „Mesajul este foarte clar: avem bani pentru investitii. Ceea ce trebuie sa se faca – si am spus-o si celor care au votat si solicita astfel de lucrari de infrastructura – este sa se concentreze foarte mult ca cei de la Compania Nationala de Autostrazi sa definitiveze documentatia de atribuire si…

- Ce master-plan de Transporturi, ce strategii guvernamentale? Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților a votat un proiect de lege care pur și simplu obliga Ministerul Transporturilor sa demareze realizarea autostrazii Târgu Mureș - Iași. Comisia pentru Transporturi si Infrastructura…