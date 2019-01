Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca Mihaela Triculescu, noua șefa a ANAF, nu va avea niciun fel de susținere in cazul in care nu va avea rezultatele pe care le va promite. Ministrul Finanțelor susține ca lipsa de experiența in sistem a Mihaelei Triculescu ar putea constitui un avantaj. …

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, i-ar fi cerut premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare transmisa la finalul anului trecut, schimbarea din funcție a șefului ANAF, Ionuț Mișa, informeaza Antena 3.Potrivit sursei citate, lui Mișa i se reproșeaza gradul de colectare a veniturilor…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și ministrul Sanatații, Sorina Pintea, au vorbit la Antena 3 despre vizita lor de zece ore in Cuba și in Rusia. „Unii și alții incearca sa...

- STIRIPESURSE.RO a prezentat, in exclusivitate, informația ca ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a demisionat vineri, imediat dupa o ședința de guvern tensionata. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a relatat, ulterior, la Antena 3, ce s-a intamplat. Totul a degenerat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene. "A fost o discutie la nivelul…

- "A fost o discutie la nivelul Guvernului si mesajul este foarte clar: se merge incepand de anul viitor pe ceea ce inseamna Legea 152, Legea salarizarii, adica se va merge pe cresterea pe care am promis-o in programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizarii care are o crestere, cam 25%,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a aratat duminica seara la Antena 3 cum vor crește salariile romanilor. Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut un schimb de replici taioase pe tema situației bugetului de stat. Ministerul Finantelor Publice a trimis o scrisoare catre Co...