- Intrebat vineri daca salariul minim va creste de la 1 decembrie, Eugen Teodorovici a evitat sa mentioneze o data. „Aici se va lua o decizie la nivel de Guvern vizavi de data", a spus Teodorovici. Acesta a confirmat insa ca valoarea salariului minim va creste la 2.080 de lei brut si se va face diferentiat…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca se ia in calcul scenariul in care salariul minim sa creasca inainte de 1 ianuarie 2019, așa cum era prevazut inițial.”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri ca statul nu ar trebui sa impuna un salariu minim in economia reala, ci numai in sectorul public. Ministrul Finanțelor: Sunt pentru ca statul sa nu fie prezent in piata Subiectul a fost abordat pornind de la constatarea ca veniturile bugetarilor…