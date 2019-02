Ministrul Finantelor: Pana la final de februarie vom avea o forma modificata a programului Prima Casa

Stiri pe aceeasi tema

- Programul 'Prima Casa' are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen...

- Programul ”Prima Casa” are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres.

- "Am prins ca plafon cam doua miliarde de lei în acest an pentru programul 'Prima Casa', deci el va continua, numai ca am spus ca discutiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrala au fost pentru a-l face mai social, mai îndreptat catre zona sociala. Probabil…

- Programul 'Prima Casa' are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Am prins ca plafon cam doua miliarde de…

- Programul "Prima Casa" are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am prins ca plafon cam doua miliarde de…

- Programul 39;Prima Casa 39; are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.roAm prins ca plafon cam doua…

- Programul 'Prima Casa' are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am prins ca plafon cam doua miliarde de…

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Noi vom bugeta pentru anul viitor în continuare programul "Prima casă" pentru că a fost foarte util…