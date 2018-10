Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. ”Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul de guvernare aferente unui minister sau altul, uneori sunt masuri la care sunt mai multe ministere angrenate,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma, referitor la remanierea guvewrenamentala, ca decizia in acest sens o ia premierul, el ca ministru fiind preocupat doar sa isi faca treaba.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a avut joi, la Parlament, o prima discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea, pe tema Codului Finanțelor Publice Locale, urmand ca in cursul dupa-amiezei sa aiba loc o noua runda de discuții, scrie Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se plange ca Ministerul Justiției ii pune bețe in roate in cazul Fondului Suveran de Investiții și al proiectului privind insolvența. „Incep sa cred ca este o incercare de fuga de asumare a unor decizii”, a spus Teodorovici.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca despagubirile in cazul unor situatii precum pesta porcina africana se vor acorda numai daca "porcul se tine in ograda", adaugand ca in alte state europene nu exista porci in afara curtilor, asa cum se intampla in…

- USR acuza Guvernul ca nu mai are bani pentru a interveni in criza pestei porcine. ”Fondul de rezerva al Guvernului este, astazi, zero!”, a declarat ministrul de Finanțe intr-o emisiune TV. Intr timp, Executivul așteapta ședința CSAT de saptamana viitoare, pentru avizarea bugetelor instituțiilor din…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt bani pentru plata salariilor si pensiilor, iar daca ar fi adevarat "nu faci publica o astfel de…

- Ministrul Finanțelor Publice anunța ca maine, pe site-ul ministerului, va fi postat documentul care arata execuția bugetara, menționand ca s-au facut cele mai mari colectari de la inființarea ANAF pana in prezent."Nu ascundem nimic, publicam maine pe site executia bugetara. Este record la…