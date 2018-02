Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar putea avea loc inclusiv la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3. revenim cu declarația completa [citeste si]

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Impozitul pe gospodarie nu a disparut din atenția guvernanților PSD-ALDE, dimpotriva reprezentanți ai Ministerului Finanțelor lucreaza chiar in acest moment la detaliile tehnice, susține senatorul liberal Florin Cițu.

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- Anunturile de la Educatie au declansat un adevarat scandal, o serie de directori suspendandu-se din functie, iar altii refuzand sa scrie notele de intrerupere a contractelor, potrivit Libertatea. De altfel, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Antena 3, ca sunt prea multi angajati…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discuţie privind schimbarea…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca cel mai pesimist scenariu de aplicare a Legii pensiilor este cand prevede programul de guvernare, adaugand ca aceasta va avea un impact bugetar insemnat.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Ministrul Finantelor a vorbit, la Parlament, si despre mult asteptata lege a pensiilor. Teodorovici sustine ca se lucreaza in cadrul echipelor mixte de la mai multe ministere pentru ca luna aceasta lucrurile sa fie definitivate."Eu sunt pentru a indrepta astazi ce s-a facut in trecut la pensii.…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Semnale in sensul unor restructurari veneau in urma cu ceva timp de la actualul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici. El spunea ca 20% din cei care lucreaza in administrația publica ar sta degeaba. Acum susține ca va continua o analiza pentru a vedea daca este posibil sa se faca restructurari sau…

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Impozitul pe gospodarie, care a consumat mult timp, energie si resurse din partea mediului de afaceri si a presei de specialitate in prima parte a anului 2017 revine in discutie. Insa, fara studiul de impact pe care l-a primit, in final, Ministerul Finantelor Publice. De altfel, acolo s-au si impotmolit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in urma cu putin timp in urma, ca romanii nu trebuie sa mai depuna formularul 600. Initial, declarația 600 trebuia depusa pana la finalul lunii ianuarie de toti cei care, anul trecut, au obținut venituri din activitați independente echivalente cu cel…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a subliniat vineri ca datele referitoare la executia bugetara confirma criza economica a tarii. "Executia bugetara din 2017 si perspectivele pentru 2018 vor atrage cu siguranta procedura de infringement, pe 23 ianuarie Curtea de Conturi europeana a trimis un semnal…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.

- Sunt modificari de ultima ora, vineri dimineața, în ce privește componența viitorului guvern. Deși la ora 11, Comitetul Executiv Național al PSD se reunește pentru a stabili noii miniștri din Executivul Viorica Dancila, și acum se fac schimbari. Modificarile de ultima ora din componența…

- La scurt timp dupa ce vicepresedintele PNL Florin Citu a scris pe contul sau de Facebook ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut-al doilea ca marime din istoria Romaniei, reprezentantii MFP au transmis pe grupurile de WhatsApp ca stirea e complet falsa.…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu spune ca a aflat pe surse faptul ca Ministerul Finanțelor se pregatește sa ia al doilea cel mai mare imprumut din istoria țarii. Asta deși partenerii Romaniei se arata ingrijorați de criza prin care trece țara noastra. Vicepreședintele PNL Florin Cițu, intr-o postare…

- Anuntul liderilor PSD-ALDE privind introducerea impozitului pe gospodarii in plin scandal declansat de celebra declaratie 600 ar trebui sa ne puna pe ganduri in mod serios. Inseamna ca actuala coalitie de guvernare nu a inteles foarte bine probleme cauzate sutelor de mii de contribuabili in urma introducerii…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- Executivul vrea sa identifice o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului de mediu,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat.

- Un nou semn ca avansul economic record din acest an nu are o baza sanatoasa: executia bugetara la 11 luni publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Deficit bugetar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, investitii publice la minim istoric, venituri fiscale mai mici decat in 2017…

- Comisia de buget-finanțe discuta, miercuri, pe modificarile la Codul Fiscal adoptate de Guvern. Sunt așteptate mai multe amendamente la proiectul de Ordonanța. Intre timp, liberalii au depus, la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonanței de Urgența de…