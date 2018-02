Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ministrul a spus ca au fost gasite soluții. "In niciun caz, nimeni nu va pierde ceva. Am gasit o serie de solutii care sa duca la ce v-am spus, la ideea ca nimeni sa nu piarda. Anul trecut, mecanismul spunea ca se aplica o cota de 35% la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece „nu putem sa tinem o tara pe loc pentru…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru...

- Statul incurajeaza munca platita corect și care ii poate asigura o pensie decenta celui care o presteaza. Este motivul pentru care contribuțiile au fost transferate de la angajator la angajat, pentru ca ele sa ajunga la fondul de pensii. Prevederea legala, ca la contractele pentru cateva ore sa fie…

- Parlamentarii USR anunta ca se pregatesc sa depuna o serie de amendamente pentru a limita haosul fiscal instalat de Guvernul PSD-ALDE. Deputatul Claudiu Nasui spune ca Uniunea Salvati Romania ar dori sa respinga ordonanta 79, dar nu poate face asta pentru ca ar insemna ca mediul privat sa…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii urmeaza sa depuna la Parlament, cel mai probabil in maximum doua saptamani, un proiect de lege pentru stabilirea unei formule de crestere a salariului minim. "PNL, la ora actuala, pregateste un lucru de bun simt, un lucru simplu: sa nu…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a explicat, miercuri, la Parlament, cum va rezolva Guvernul problema salariilor din domeniul IT dar și a altor categorii precum persoanele cu dizabilitați, sezonierii și cei din cercetare. ”Statul va suporta diferența dintre contribuțiile pentru CASS,…

- Ministrul Muncii a precizat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru angajații part-time de la stat care și-au vazut salariile diminuate iar in unele cazuri au fost obligați sa vina cu bani de casa pentru a plati contribuțiile sociale. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Guvernul pregatește…

- Demnitarii statului roman sunt cea mai avantajata categorie de bugetari dupa transferul contributiilor de la angajat la angajator si a majorarii salariului minim, de la 1 ianuarie. De la parlamentari la ministri si pana la presedintele Romaniei, cu totii au incasat pentru luna trecuta o indemnizatie…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993 lei, fata de…

- Indemnizatii mai mari pentru parlamentari, ca urmare a cresterii salariului minim Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de MEDIAFAX, indemnizatia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din…

- PSD și ALDE au decis vineri creșterea anuala a salariului minim pe economie pâna în anul 2020 cu câte o suta de lei anual, astfel încât pâna în 2020 sa se ajunga la un salariul minim net pe

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. "Dinamica…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Conform OUG 79/2017, baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitați independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut in vigoare in luna pentru care…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- Procesul de legiferare a actului normativ care prevede mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat este departe de a se fi finalizat. Tocmai de aceea, companiile ezita sa majoreze salariile brute ale angajatilor, pentru a acoperi diferenta de net generata de aceasta masura si opteaza…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua elaborarea unui act normativ care sa ii ajute sa nu plateasca impozitul pe venit, din 2018, au declarat surse oficiale. Astfel, vor fi scutiți de impozit…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Modificarile aduse in Guvern, cum ar fi creșterea salariului minim de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, aduc insa cheltuieli neeligibile pentru micii afaceriști. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a precizat, in interviul acordat pentru DCNews, ca diferența…

- Anuntata de cateva luni, cresterea salariului minim pentru anul viitor a fost aprobata ieri in sedinta de Guvern. Executivul a aprobat miercuri cresterea salariului minim, de la 1.450 de lei, cat este acum, la 1.900 lei, de la 1 ianuarie 2018. Documentul aprobat de Guvern in ședința din…

- Politicienii dau dovada ca habar nu au care este valoarea salariului minim pe economie, în prezent. Un exemplu în acest sens este Valeria Schelean, deputat PNL. Iata dialogul care a avut loc miercuri, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului transmis Agerpres. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat în plata va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe luna, potrivit unei Hotarâri de Guvern adoptata în ședința de miercuri.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata la 1.900 lei începând cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului. Astfel, potrivit Hotarârii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe…

- ”Practic, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezinta o crestere de 31,03% fata de anul 2017 si este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat, care reprezinta 22,75%. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri si alte adaosuri”, se arata intr-un…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se arata intr-un comunicat al Executivului. Astfel, se dorește creșterea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Proiectul bugetului…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptata miercuri. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri și…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat miercuri ca pe ordinea de zi a ședinței de Guvern se afla hotararea privind creșterea la 1.900 de lei a salariului minim brut garantat in plata. "Avem astazi pe ordinea de zi hotarârea de guvern pe care am prezentat-o într-o…

- Guvernul Romaniei adopta, in sedinta de miercuri, hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. “Avem astazi pe ordinea de zi hotararea de guvern pe care am prezentat-o intr-o prima lectura in urma cu o luna de zile, privitoare la cresterea salariului minim brut…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat marti ca valoarea punctului amenzii rutiere va fi plafonata la 145 de lei, pentru a nu genera cresteri excesive, in conditiile in care de la 1 ianuarie 2018 se majoreaza salariul minim brut pe economie, in functie de care se calculeaza punctul de amenda.

- Executivul va aproba in sedinta din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a sustinut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu conform Agerpres.ro. Cu prilejul unor declaratii de presa, ea a fost intrebata daca Guvernul va aproba masura in…

- Olguta Vasilescu: Majorarea salariului minim va fi adoptata in Guvern saptamana aceasta Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Cu prilejul…

- Majorarea salariului minim la 1.900 de lei prin Hotarare de Guvern va fi adoptata in sedinta Executivului din aceasta saptamana, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres.

- Executivul va aproba in sedinta din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a sustinut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Da, obligatoriu. In acelasi timp cu bugetul, vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim,…

- Guvernul tergiverseaza adoptarea hotararii privind majorarea salariului minim brut pe țara la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018 din cauza calculelor referitoare la intocmirea proiectului de buget pe anul viitor.