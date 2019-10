Stiri pe aceeasi tema

- "Forumul Agricultorilor", evenimentul organizat de Ministerul Agriculturii impreuna cu Casa de Comert Unirea si Confederatia Meridian, a debutat miercuri, intr-o maniera festivista, in Cupola centrala de la Romexpo, unde potrivit organizatorilor au venit in jur de 11.000 de fermieri din toate colturile…

- 'Astazi am deschis portile Ministerului (Agriculturii, n.r.) si le-am deschis in cinstirea Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti. O placere extraordinara. Uitati-va si dumneavoastra la acesti oameni, cu cata bucurie pe fata, cu cata dragoste vin in Bucuresti desi au parcurs sute de…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Casa de Comert si Confederatia Meridian organizeaza miercuri "Forumul agricultorilor - bilant si perspective", o dezbatere care va reuni cateva mii fermieri din toate domeniile - productie vegetala, cultura mare, zootehnie, industrie alimentara…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Casa de Comert si Confederatia Meridian organizeaza miercuri 'Forumul agricultorilor - bilant si perspective', o dezbatere care va reuni cateva mii fermieri din toate domeniile - productie vegetala,

- Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, inființata de Ministerul Agriculturii in cadrul programului de guvernare, și-a facut debutul prin deschiderea, luni, a primului magazin din rețeaua care se afla in pregatire: o „branzarie” la Sibiu, prin care 8 (deocamdata) producatori din zona iși desfac preparatele…

- "Tot timpul se fac reglaje si este firesc sa se faca reglajele acestea in executia bugetara, pentru ca una este prognoza si alta realizarea. Eu ma astept la bani mai multi pentru investitii, si am discutat acest lucru, intrucat in Ministerul Agriculturii, la ANIF, toate lucrarile de investitii sunt…

- Ministerul Agriculturii ți Dezvoltarii Rurale așteapta mai mulți bani la rectificarea bugetara din vara, in condițiile in care proiecte de investiții aflate in stadii avansate de lucru, a declarat ministrul de resort Petre Daea.Ana Birchall așteapta puncte de vedere pe recomandarile din rapoartele…

- 'In acest seif avem memoria celor sase luni de zile care s-au petrecut pe perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE. (...).Va spun si de ce. Pentru ca pretuiesc foarte mult dialogul, pretuiesc foarte mult caracterul uman, colaborarea si respectul fata de cei cu care ne intalnim…