- Ordonanta de Urgenta 114/2018 va fi modificata, cu siguranta, iar efectele vor fi in favoarea mediului de afaceri, a crede Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, contrazicandu-l astfel pe Darius Valcov, care a spus la Antena 3 ca „efectele vor fi aceleasi”. „O sa vedeti Ordonanta 114 va fi modificata…

- Eugen Teodorovici i-a recomandat presedintelui Klaus Iohannis sa dea cui vrea lectii de economie, precizand ca acesta „deja sare calul”. Ministrul Finantelor a adaugat ca ia personal criticile sefului statului la buget, spunand ca s-a saturat sa de atata diplomatie. „Romania pierde prin declaratiile…

- Eugen Teodorovici a declarat mieruri seara la Antena 3 ca statul este slabit pe zi ce trece din cauza faptul ca nu exista dialog intre președintele Klaus Iohannis și Guvern, Parlament, cat și a protestelor pe care ministrului Finanțelor le-a catalogat ca fiind „inutile”. „Tot sper la un dialog normal…

- Alti sefi de state sprijina munca Guvernului in a aduce in acele tari investitii, insa presedintele Klaus Iohannis nu numai ca nu ajuta la un astfel de demers, ci face afirmatii potrivit carora in Romania economia este praf, a afirmat, miercuri seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- "Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns, nu sa ignore fisa postului, sa nu o cunoasca. Pentru ca, din a fi cel echidistant si toate cele care scriu in fisa postului, iata ca domnul presedinte este clar ca face campanie. Este doar presedinte al PNL. Din punctul meu de vedere,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca si-ar dori ca Presedintia sa prezinte public, pentru dezbatere, o analiza privind proiectul de buget pe 2019, pentru a vedea daca temerile presedintelui Klaus Iohannis sunt sau nu justificate, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost prezent la Bruxelles la inceputul acestei saptamani pentru a fi audiat in comisia de specialitate a Parlamentului European si pentru a prezida Consiliul pentru afaceri europene si financiare ECOFIN. Romania prezideaza Consiliul Uniunii Europene pana la…