Ministrul Finanţelor: Îmi cer scuze faţă de contribuabili, toată infrastructura IT a Fiscului este învechită "Este o situatie pe care o stim cu totii. De ani de zile, din pacate, in zona de Fisc toata infrastructura IT este invechita. Astazi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi si noapte pentru a se gasi o solutie", a spus Teodorovici.



Ministrul a subliniat ca va fi incheiat un contract de mentenanta, in conditiile in care in prezent nu exista un astfel de contract, acesta fiind unul din motivele problemelor din ultima saptamana.



”Vom anunta in urmatoarea perioada si solutia finala pe care Ministerul de Finante o va decide in ceea ce inseamna zona de IT. Fara o reforma clara,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- Miercuri, 21 martie, este a cincea zi de cand site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) este inaccesibil. Pagina se deschide cu mesajul potrivit caruia se executa lucrari de mentenanța și ofera acces doar pentru depunerea declarațiilor fiscale on-line pentru deținatorii de certificat…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este in…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Guvernul a adoptat in sedinta de azi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, termenul de depunere fiind 15 iulie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre declaratia unica pentru plata contributiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie, iar pentru plata 31 martie anul urmator. Contribuabilii vor fi incurajati sa depuna si sa plateasca online, oferindu-li-se o reducere…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea critica, intr-o declaratie de presa, nonsalanta „aproape puerila” a Ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a recunoscut ca informatizarea completa a Fiscului continua sa fie o problema, din moment ce se mai intampla ca „formularele online sa se depuna la…

- Un incident deosebit de grav in sistemul IT al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, soldat cu pierderea unui volum de date imens, s-a inregistrat in mai 2017, iar colapsul sistemului este iminent, susține fostul șef al Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu. El a scris, pe blogul sau, povestea „ingroparii…

- Starea actuala a infrastructurii IT a Fiscului este „critica”, fiind afectata in mod special de diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani, arata un raport al Curtii de Conturi care a analizat activitatea institutiei pana in 2016.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "(...)…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti, 13 februarie, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru…

- ”Nu se amana. Ramane cum s-a anuntat la nivelul Guvernului. Avem acea ordonanta care a amanat termenul pana la 15 aprilie, timp in care noi vom propune echipei guvernamentale un nou mecanism, astfel incat inclusiv cu actul normativ care sa schimbe din punct de vedere legal acest lucru, act normativ…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. ”Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea…

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor. "Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- "Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei…

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca declaratia 600 nu mai trebuie depusa. Insa, Potrivit Digi24, daca te vei duce la ghiseul ANAF, functionarii Fiscului te vor indemna sa nu-l asculti pe ministru, altfel vei primi amenda.

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, care va fi inlocuit cu Eugen Teodorovici in Guvernul Dancila, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca decizia a fost una politica si i-a urat succes colegului sau care va prelua portofoliul. Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88%…

- Terenul de 3.188 de metri pe care e plasat hotelul Stadion, aflat chiar peste Someș de Parcul Central, a fost evaluat de MTS la 319.000 de lei. În octombrie 2017, ministerul lui Dunca a înaintat proiectul de Hotarâre de Guvern. Ministerul de finanțe nu și-a dat însa avizul…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. "Acest…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017.

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…