- Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie 2019. Majorarea in suma bruta este de 150 lei, insa, dupa plata tuturor contribuțiilor, oamenii raman doar cu 87 de lei. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca este luat in calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 2.050…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor publice, a spus, marți seara, ca salariul minim pe economie poate sa fie majorat la 2.050 de lei, inainte de inceputul anului viitor. "Cel tarziu de la 1 ianuarie 2019...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca se ia in calcul scenariul in care salariul minim sa creasca inainte de 1 ianuarie 2019, așa cum era ... The post Salariul minim ar putea creste la 2.050 de lei inainte de 1 ianuarie 2019 appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, ca salariul minim pe economie poate sa fie majorat la 2.050 de lei, chiar și înainte de începutul anului viitor."Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creste salariul minim pe economie n.r). Discutam…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorivici, a declarat ca notarul din Sibiu a acționat corect atunci cand a suspendat procedura prin care casa pierduta in instanța de familia președintelui Klaus Iohannis ar fi urmat sa intre in proprietarea statului. Eugen Teodorovici a facut precizarile, dupa ce a primit…

- Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotarâre în acest sens, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Marți seara, Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca, daca Guvernul ia o decizie care nu convine unor companii, „cine poate sa creada ca acele companii nu vor avea un interes sa aduca in strada cativa instigatori”.

- Lia Olguța Vasilescu il taxeaza pe colegul sau din Guvern, Eugen Teodorovici! Ministrul Finanțelor a declarat ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie in sectorul privat, acesta urmand a fi pastrat doar in sectorul public.”E exclus sa renunțam la salariul minim pe economie…