Stiri pe aceeasi tema

- "Romania are cea mai mare inflatie din Europa pentru a saptea luna consecutiv, veniturile fiscale au scazut cu 10% fata de anul trecut si cu 20% si nimic nu functioneaza asa cum ne-ati promis. De 9 luni la Ministerul de Finante se face teatru, e o piesa in care minciuna joaca in mai multe acte. In…

- "Una peste alta, niste bani, cateva sute de mii de euro stau in continuare in conturile lui Iohannis intr-un mod incorect. Banii pe care i-a incasat nelegal in urma unor falsuri dovedite de instanta nu-i da. Ca notarul a fost bun, n-a fost bun, nu stiu. Deocamdata statul roman nu e in stare sa recupereze…

- "Partea de vouchere s-a dovedit a fi o masura foarte buna și care trebuie sa ramana mai departe și anul viitor, intr-o forma sau alta, dar banii trebuie sa se duca in turism, categoric. Aici sunt mai multe masuri pe care nu vreau sa le numesc acum pentru ca vor genera discuții aprinse. O sa le discut…

- O intervenție de marți a ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, ridica multe semne de intrebare, din acest punct de vedere. In primul rand - aici ministrul Teodorovici s-a exprimat clar - nu pot coexista atat vinieta, cat și taxa de autostrada. ”Nu iei și vinieta…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la Antena 3, ca s-a ajuns la o stare de tensiune si de conflicte care se intretin continuu si tot mai accentuat, iar oamenii pot avea nemultumiri si pot contesta “pana la o anumita limita”, el spunand ca “trebuie sa fie foarte clar – un…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a venit cu precizari pe tema motivului de a-i taia 10 milioane de lei președintelui Romaniei, dupa ce Klaus Iohannis a reacționat marți, 7 august, in legatura cu rectificarea bugetara prin care Administratia Prezidentiala ramane fara 10 milioane lei. Purtatorul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Antena3, ca romanii vor scapa de poprirea pe conturi. Ministrul afirma ca aceasta decizie va fi luata la pachet cu alte masuri benefice pentru oamenii de rand. Nu te poti uita in ochii unui roman simplu care n are niciun fel de instrument…