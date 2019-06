Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de mii de oameni i-au fost astazi alaturi Sfantului Parinte in cea de-a doua zi a vizitei in tara noastra. Suveranul Pontif a ajuns dimineata la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, unde a oficiat Sfanta Liturghie.

- Mii de oameni l-au așteptat, sambata, pe Papa Francisc la Șumuleu-Ciuc. Suveranul Pontif a urcat dealul la Șumuleu și și-a facut apariția printre pelerini in papamobilul Dacia-Duster. Aproximativ 100.000 de mii de persoane din intreaga lume au venit sa participe, sambata, la Sfanta Liturghie oficiata…

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania și va sosi astazi la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. Oamenii urca dealul pentru a ajunge la altarul aflat in saua muntelui Sumuleu. Pelerinii au format o coada de mai bine de un kilometru, urcand…

- Mii de persoane se indreapta sambata dimineata, pe o ploaie torentiala, spre Sumuleu Ciuc, locul unde Papa Francisc va oficia Liturghia Pontificala in a doua zi a vizitei sale apostolice in Romania si unde, in fiecare an, o multime impresionanta participa la cel mai mare pelerinaj catolic din Europa…

- Papa Francisc va oficia, la 11:30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, judetul Harghita. La aceasta slujba si-au anuntat prezenta premierul Romaniei, Viorica Dancila, dar si presedintele Ungariei, Janos Ader. De asemenea, vor fi prezenti peste 110.000 de credinciosi, informeaza…

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania. Dupa o scurta ceremonie la Otopeni si o intalnire la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, Sfantul Parinte se indreapta acum catre Palatul Patriarhal. Suveranul Pontif va avea o intalnire cu Patriarhul Daniel

- Senatorul Laszlo Attila a precizat ca Orban a fost in urma cu cateva zile in Romania și ca vizita Papei Francisc in Romania nu va fi folosita politic, ci va fi un eveniment religios. „Eu ma aștept la o prezența destul de mare. In general la Sumuleu Ciuc de Rusalii se aduna sute de mii de oameni”,…

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…