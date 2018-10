Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s-au intalnit, marti, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor pentru a discuta cresterea salariului minim pe economie. S-a stabilit ca, pentru persoanele fara studii superioare, salariul va fi de 2.080 de lei,…

- Salariul minim se va majora de la 1 ianuarie 2019. Majorarea in suma bruta este de 150 lei, insa, dupa plata tuturor contribuțiilor, oamenii raman doar cu 87 de lei. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca este luat in calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 2.050…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca este luat in calcul scenariul ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 2.050 de lei inaintea datei de 1 ianuarie 2019, asa cum era prevazut, iar ministerul urmeaza sa faca o analiza in acest sens. ca se ia in calcul scenariul in care salariul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, ca salariul minim pe economie poate sa fie majorat la 2.050 de lei, chiar și înainte de începutul anului viitor."Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creste salariul minim pe economie n.r). Discutam…

- Lia Olguța Vasilescu il taxeaza pe colegul sau din Guvern, Eugen Teodorovici! Ministrul Finanțelor a declarat ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie in sectorul privat, acesta urmand a fi pastrat doar in sectorul public.”E exclus sa renunțam la salariul minim pe economie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, “n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…

- Salariul minim pe economie nu ar trebui impus și in sistemul privat. Ar trebui sa fie doar un reper, considera ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. „Poate chiar și salariul minim pe economie nu trebuie, sunt de parerea ca nu trebuie impus in economie. Il stabilești și il impui in administrație,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, ‘“n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie…