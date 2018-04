Ministrul Finanțelor, despre plata în avans a salariilor pentru bugetari Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre plata salariilor bugetarilor, inainte de Paște. „Doamna prim-ministru a anunțat ca toți bugetarii de la care s-au primit solicitari pentru plata salariilor in avans, acest lucru s-a facut. Celelalte instituții au facut discuții și acolo s-a decis cine va lua salariul anticipat. Sunt discuții la nivel de ministere. Niciun ministru nu a luat o decizie singur, fara sa se discute și cu salariații, cu sindicatele. S-a decis sa nu se respecte regula de baza. Asta a fost discuția,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile si multe dintre salariile bugetare, cum ar fi cele ale profesorilor, vor fi platite abia dupa Paste. La fel si indemnizatiile de asistenta sociala. Ieri, premierul anuntase ca platile vor fi facute inaintea sarbatorilor.

- Ministerul Educatiei Nationale transmite, printr-un comunicat de presa, ca angajatii din Invatamant nu vor primi salariile inainte de Paste, ca in cazul altor bugetari, ci saptamana viitoare, pe 13 aprilie. "Pentru Ministerul Educatiei Nationale, la fel ca pentru toate unitatile aflate…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) spune ca angajatii MMJS nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ca ministerul nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. Ministerul afirma ca pensiile aferente lunii martie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului sa rezolve problema platii salariilor pentru angajatii din sistemul de educatie, care nu isi vor primi banii in avans inaintea sarbatorilor, spunand ca premierul Viorica Dancila trebuie sa isi asume ca face declaratii fara sa se asigure…

- In timp ce parlamentarii au primit miercuri in avans indemnizatiile de cazare si transport in valoare de circa 6.000 de lei, iar joi vor primi, tot in avans, indemnizatia de 10.000 de lei, profesorii au fost instiintati ca trebuie sa astepte pana dupa sarbatori pentru ca Ministerul Educatie nu a avut…

- "Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) spune ca angajatii MMJS nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ca ministerul nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. Ministerul afirma ca pensiile aferente lunii martie au…

- "Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament - circa 240 de lei. In urma…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Plata salariilor se face in mod normal Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie a.c., norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga și cota pe aceasta luna din norma de…

- Nu toti angajatii institutiilor de stat vor primi salariile maine, cand e ultima zi lucratoare inaintea invierii. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca deși a fost asigurat cadrul legal, mulți nu și-au manifestat interesul. „La lista adaugata ieri in Monitorul Oficial…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…

- "Datele statistice oficiale arata ca puterea de cumparare din Romania a crescut in 2017 cu 12,7%, in cazul salariilor, si cu 10,3% la pensia medie. Sunt cele mai mari cresteri de putere de cumparare in cadrul Uniunii Europene. M-ati intrebat daca sunt bani, de la 1 aprilie, sa platim salariile profesorilor.…

- Guvernul a anuntat inainte de sedinta de saptamana trecuta ca analizeaza posibilitatea acordarii salariilor bugetarilor inainte de Paste. Dupa sedinta de guvern de joi insa, ministrii nu au mai venit cu precizari, semn ca decizia a fost amanata. Singura posibilitate ramane astfel sedinta de…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Proiecte importante pentru romani in sedinta de Guvern de joi. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat, miercuri, ca una dintre principalele modificari este impunerea unui plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe impozitul…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.„Va…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.) acum este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, din care vor face parte reprezentanti ai Academiei Romane, Presedintiei, Guvernului, societatii civile si ai altor institutii.…

- Premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Ministrul…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Mihai Fifor a vorbit, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, despre declarațiile lui Liviu Dragnea despre formarea Guvernului USL din 2012 peste noapte de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”.

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, subliniind ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt în favoarea unei plafonări, şi încă foarte joase, pe această…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta instiintari contribuabililor si vrea ca acestea sa fie trimise in format electronic, deoarece „nu putem sa tinem o tara pe loc pentru…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca ANAF cheltuie prea mult cu trimiterea instiintarilor prin Posta, instiintari pe care oricum multi contribuabili nu se duc sa si le ridice, motiv pentru care va prezenta Guvernului o serie de propuneri, inclusiv legate de trimiterea inttiintarilor…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Teodorovici, despre Declarația 600: Toti contribuabilii isi pastreaza calitatea de asigurat medical Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Declarația 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care…

- Ministrul Eugen Teodorovici, noiddetalii espre Formularul 600. "Atunci cand la nivelul Guvernului se declara un lucru, se anunta foarte clar, in cazul acestui formular, amanarea lui si lasarea acelei date de 25 martie, inseamna ca Guvernul se incadreaza perfect in ceea ce are astazi ca si obligatii.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, referitor la Formularul 600, ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. „Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- In timp ce parlamentarii castiga la final de luna si cu 800 de lei in plus, 22 de mii de angajati din ministere si din institutiile din subordine pot avea salarii reduse cu pana la 40 la suta. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost invitat sa comenteze acest lucru.„Salariul a crescut.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Parlament, ca nu comenteaza scandalul salariilor, întrucât Lia Olguta Vasilescu va da toate detaliile în acest sens.

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…