Promovarea de alternative la Ordonanta de Urgenta 114 este posibila, numai daca acestea vor fi echitabile pentru cetateni si corecte fata de economia romaneasca, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la "Ora Guvernului", la dezbaterea politica privind efectele acestui act normativ.



"Suntem in aceasta perioada implicati in dezbateri pe fiecare sector in parte, dar vreau sa va spun foarte clar: vom promova daca este cazul alternative. Doar daca, si o repet, acestea vor fi echitabile pentru cetateni si corecte fata de economia romaneasca", a spus Teodorovici.

