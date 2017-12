Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de ...

- Anunt de ultima ora de la Guvern din partea ministrului Finantelor, Ionut Misa. Acesta a spus in ultima sedinta a Executivului din acest an ca s-a decis amanarea cu sase luni a OUG privind contul unic pentru firme."Din informatiile aparute se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP.Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca Guvernul ar putea sa acorde Casei Regale statut de utilitate publica, dar s-a exprimat inca o data impotriva acordarii altor beneficii urmasilor Regelui Mihai I, mentionand ca urmasii celorlalti sefi de stat nu au, potrivit legii, astfel de drepturi.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, el precizand ca a cerut masuri in privinta crizei de imunoglobulina si a primit asigurari ca problemele se vor rezolva. Intrebat, la Parlament, daca are de gand sa il schimbe…

- Astfel, potrivit Profit.ro , Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizații de vacanța, nici cupoane sociale in invațamant sau ajutorul de 500 de euro pentru educația permanenta a fiecarui nou-nascut. De asemenea, anumite drepturi ale polițiștilor, militarilor și funcționarilor…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) s-a incheiat, marti, la Palatul Cotroceni, dupa mai bine de o ora de discutii. La sedinta condusa de presedintele Klaus Iohannis - presedinte al CSAT - au participat premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Interne,…

- Guvernul de la Chișinau va trebui sa indeplineasca in total 28 de condiții pentru debursarea ajutorului macrofinanciar in valoare de 100 de milioane de euro, noteaza Noi.md. Informația a fost comunicata astazi de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, in urma ședinței saptaminale a PD. Printre condițiile…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.Citeste…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a dezvaluit in cadrul sedintei de Guvern care sunt planurile ministrilor cu cei 2 miliarde de euro, bani europeni pusi la dispozitie pana la finalul anului.Citeste si: Magistratii au DECIS: Fostul ministru Monica Iacob Ridzi, ELIBERATA…

- Ministerul Energiei nu va prelungi memorandumul cu KazMunaiGaz, proprietarul Rompetrol, aprobat prin hotarare de Guvern in 2014, iar compania va trebui sa-si plateasca datoria catre stat pentru a-si dovedi buna credinta, a declarat, joi, ministrul de resort, Toma Petcu, in cadrul audierilor din Comisia…

- Denuntatorii ce au comis infractiuni grave pot beneficia si ei de reducerea pedepsei cu 50% Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizeaza punerea in acord cu decizii ale CCR, una dintre prevederi stipuland ca si martorii care au comis infractiuni grave pot beneficia de reducerea la jumatate…

- Guvernul discuta in sedinta de miercuri a doua rectificare bugetara din acest an. Ionut Misa, ministrul finantelor, sustine ca este o rectificare bugetara pozitiva, aceasta in conditiile in care majorarea cheltuielilor este aproape dubla fata de cea a veniturilor. Veniturile bugetului general consolidat…

- Conducerea companiei KazMunaiGaz, proprietarii Grupului Rompetrol (KMGI), si cea a companiei chineze CEFC, care va achizitiona pachetul majoritar al Rompetrol, au avut joi o intalnire cu premierul Mihai Tudose si cu ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, care i-au asigurat ca vor urgenta demersurile…

- Anuntate cu surle si trambite si promitand o adevarata revolutie fiscala, modificarile aduse de Guvern la Codul Fiscal fac primele 'victime'. Numai in primele 9 luni ale anului, peste 5.000 de societați comerciale au intrat in insolvența, firme care NU AU VOIE, de altfel, sa mareasca salariile brute…

- In prezent (2017), din totalul salariului brut contributiile angajatorului reprezinta 22,75%, iar ale salariatului - 16,5%, cu un impozit pe salariu de 16%. Din 2018, potrivit Ordonantei adoptate de Guvern, contributiile angajatorului vor scadea la 2,25%, iar CAS platite de salariat vor urca la 35%,…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe viitor. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Premierul Mihai Tudose a atacat bancile la inceputul sedintei de Guvern in care se adopta modificarile la Codul Fiscal. Tudose l-a felicitat pe ministrul finantelor, Ionut Misa, ca a reusit sa enerveze bancile. "Felicitari, domnule Misa! Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. Dupa ce au vorbit ministrul Finantelor, Ionut Misa, si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru a prezenta masurile pe care le va adopta…

- Prezent la Parlament pentru discuții cu Liviu Dragnea și in contextul reunirii parlamentarilor in sedinta comuna pentru a-l numi pe fostul premier Sorin Grindeanu in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), prim-ministrul a afirmat ca transferul…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose spunea ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat ar putea sa fie dezbatut in ședința de miercuri a Executivului, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa a declarat ca acest lucru se va intampla, potrivit unei discuții pe care a avut-o cu șeful Guvernului. ”Premierul…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- UPDATE Sedinta de guvern pentru modificarea Codului Fiscal se va tine miercuri, informeaza Romania TV. Postul de stiri il citeaza pe premierul Mihai Tudose ca cel care a facut anuntul, precizand ca nu s-a consultat cu Liviu Dragnea. UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul…

- UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Discutiile vin in contextul in care Guvernul a anuntat pachetul de masuri fiscale,…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare, astfel incat…

- UPDATE Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, anunta Mediafax, citand surse guvernamentale. Explicatia ar fi, ca si vineri, ca inca nu au fost primite toate avizele de la ministere. Pana…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…

- Klaus Iohannis le-a dat dreptate sindicaliștilor care amenința cu greve uriașe, fiind nemultumiți in principal de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat."Ar trebui sa-l intrebați pe ministrul Finanțelor, cel cu pilonul, el trebuie sa explice de ce romanii nu vor caștiga…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anuntat marti ca noua lege a parteneriatului public privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern."Acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor.…

- Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a anunțat sambata masuri pentru facilitarea vizitelor in țara natala ale cubanezilor din Statele Unite. "Guvernul SUA se inchide, iar Cuba se deschide", a declarat el la o intrunire a cubanezilor din Washington care susțin regimul de la Havana.…

- Guvernul va impozita sumele pe care companiile multinationale le transfera in strainatate "in incercarea de a-si reduce baza de impozitare", a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Ionut Misa. Citește și: Mihai Tudose, anunț MAJOR, dupa intalnirea cu comisarul european pe Buget Citește…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene ar trebui sa asigure o abordare echitabila intre noile prioritați și politicile europene tradiționale, care au contribuit deja la creșterea economica și la crearea de locuri de munca la nivelul UE, a declarat ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa,…

- In ciuda faptului ca deunazi s-a speculat intens ca pe ministrul Finantelor l-ar putea paste schimbarea, pe fondul declaratiilor sale din ultima vreme, arhicomentate si interpretate, de vreme ce nu se poate spune ca au fost prea clare, nici seful sau direct, premierul, si nici liderul PSD nu dau semne…

- Executivul s-a concentrat asupra "corectarii multora dintre problemele" cu care se confrunta personalul din Sanatate, a transmis, intr-un mesaj scris, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, in deschiderea Aspen Healthcare Forum. "Va asigur ca la construcția bugetului pentru…

- Anul acesta, energia electrica din Romania a inregistrat cele mai mai mari preturi de pe bursa din istorie. Cinci traderi de energie au dat faliment, facturile romanilor au crescut in doua randuri, Autoritatea de Reglementare in domeniu a devenit subiect al anchetelor parlamentare. Asta in contextul…

- Platforma Romania 100 considera ca toti antreprenorii din Romania (microintreprinderi, PFA-uri, afaceri de familie, societati medii si mari) vor suferi in 2018 din cauza introducerii taxei de solidaritate si ca Guvernul trebuie sa explice introducerea acesteia si destinatia banilor.

- Platforma Romania, ONG-ul fondat de Dacian Cioloș, susține ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a mințit cand a spus ca exista o Directiva UE care permite Romaniei sa adopte taxa pe solidaritate in cazul angajatorilor. „Guvernul trebuie sa justifice de ce introduce aceasta taxa și ce destinație va da…

- Companii mari si firme mici si mijlocii din SUA din domenii ca software, hardware, space intelligence sau echipamente medicale isi vor trimite reprezentanti la Bucuresti, incadrul misiunii comericale americane Trade Winds, in 18-20 octombrie, a informat luni Guvernul roman, intr-un comunicat de presa…

- „De data asta, nu mai au niciun motiv sa scumpeasca, a trecut si efectul accizelor, iar petrolul n-am auzit sa creasca prea mult. Cred ca ori au vazut ca rezistam la doua socuri si au zis ca mai ducem unul, ori au vrut sa puna gaz pe foc in zilele astea cu lupte politice”, a afirmat un sofer pe TIR…

- Acest test este considerat cel mai scurt test de inteligenta din lume. Se numeste testul de Reflectie Cognitiva si are doar trei intrebari. Testul are o popularitate uriasa pe internet si, chiar daca la prima vedere pare simplu, in realitate este foarte greu. Iata cele trei intrebari la care trebuie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni, dupa o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca acesta din urma va sesiza Curtea Constitutionala pentru a reclama un posbil coflict juridic intre Guvern si DNA aparut in urma declansarii de catre procurorii anticoruptie a anchetei privind…

- Supravegherile si controlul autoritatilor americane asupra postului RT confera Rusiei dreptul de a lua masuri in oglinda, a precizat Zakharova, facand trimitere la o lege adoptata in 1991 in Rusia. ”Toate actiunile impotriva jurnalistilor rusi si a postului RT ce au loc in SUA, vor primi…

- Avertismentul a fost facut de reprezentantii Corpului Gardienilor Revolutiei, trupele de elita iraniene, care au precizat ca bazele si militarii americani desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul va lua decizia de a impune noi masuri punitive impotriva Teheranului.…

- Ploile si vijeliile care au facut prapad in vestul tarii au grabit negocierile dintre institutii. Ministrul de Interne a anuntat in sedinta de Guvern ca exista deja un proiect de ordonanta in acest sens.

- Presedintele PSD, Liviu dragnea, a declarat, vineri, ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR in legatura cu anchetarea de catre DNA a adoptarii unor HG, liderul PSD adaugand: ”daca ministrul vine intr-adevar”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR in legatura cu anchetarea de catre DNA a adoptarii unor HG, liderul PSD adaugand: "daca ministrul vine intr-adevar", relateaza News.ro.