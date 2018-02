Stiri pe aceeasi tema

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de Ordonanta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. "Pentru acei angajatori care…

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor, noteaza Agerpres. 0 …

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie si sa faca o singura plata. Vicepremierul Viorel Stefan sustine ca niciun contribuabil nu-si va pierde statutul de asigurat…

- Avocatul Gabriel Biris a explicat de ce plata contributiilor la nivelul salariului minim in cazul celor care au venituri extrasalariale nu poate fi considerata o solutie rezonabila. "Ordonanta de Urgenta 79 a intodus inca o inechitate. Eu sunt avocat, avocatii obtin venituri din activitati independente.…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. „In sedinta de…

- Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600, reiese dintr-un comunicat al Guvernului, care anunta amanarea termenului de depunere a acestei declaratii pana pe 15 aprilie.

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Declaratia 600 nu pune capac doar contribuabililor, care se intreaba daca trebuie sa o depuna sau nu, ci chiar ministrului Finantelor Publice! Acesta a incercat sa raspunda, in cadrul audierilor din Comisia Economica a Senatului, intrebarilor venite pe aceasta tema din partea membrilor Comisiei,…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, s-a intalnit in aceasta dimineața cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au discutat despre Formularul 600, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Bugetele unitatilor administrativ-teritoriale mici vor fi afectate negativ de un amendament adoptat, vineri seara, in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, sustine Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice. 'Afectati bugetele tuturor UAT-urilor mici, a marii majoritati a UAT-urilor, prin…

- Directia Regionala a Finantelor Publice (DRFP) Galati reaminteste contribuabililor ca pentru luna decembrie 2017 termenul limita pentru declararea si achitarea creantelor fiscale este joi, 21 decembrie. "In vederea evitarii aglomeratiei la ghiseele organelor fiscale in zilele premergatoare scadentei…

- Sediul AJFP Vaslui Potrivit reprezentanților Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, marți, 28 noiembrie, de la ora 11, la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 56, in sala de ședințe de la etajul II, se va organiza o intalnire dedicata contribuabililor persoane fizice și juridice,…

- Sorin Grindeanu și Victor Ponta sunt printre martorii în Dosarul Tel Drum. Cum a fost tradat Liviu Dragnea chiar de oamenii sai apropiați, a fost explicat în emisiunea „La Ordinea Zilei”. De exemplu, întrebat despre audierea sa de la DNA, fostul premier Sorin…