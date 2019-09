Ministrul Finanţelor cere 7 ani de închisoare pentru neplata impozitelor Documente atasate: Proiect lege nepleta impozitelor „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege”, se arata in documentul depus vineri la Senat. Taxele si impozitele prevazute in Anexa, pentru neplata carora se propune pedeapsa cu inchisoarea, sunt: Impozitul pe dividende; Impozitul pentru veniturile din activitati independente; … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

