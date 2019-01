Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca il invita pe Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), impreuna cu presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, pentru a discuta cum se aplica taxa pe activele bancare. El a lansat o serie de acuzatii la adresa BNR, despre care…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, sambata, ca se discuta ca accizele pentru combustibili sa fie reduse, in același timp cu o plafonare a prețurilor la carburanți.De la 1 ianuarie, prețurile la carburanți pot sa creasca, ca urmare a indexarii a accizei la carburanți…

- ROBOR este impus de piața, iar ceea ce impune piața este rezultatul activitații economice, activitații statului și a tot ceea ce se intampla intr-o țara, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), pentru HotNews.ro.

- Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 10.234 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie. De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la…

- Special Ziarul Financiar la 20 de ani: Ora bilantului pentru businessul romanesc Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu, Razvan Botea astazi, 00:07 1 Romania este intr-o situatie economico-financiara net superioara celei de acum 20 de ani, insa este departe de a-si fi atins adevaratul potential,…

- Pentru a opri cresterea indicilor ROBOR, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a facut, luni, a opta operatiune repo din acest an si cea mai mare din ultimii 17 ani, de cand sunt afisate datele de pe site-ul institutiei: 16,65 miliarde de lei.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din 24 august pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

