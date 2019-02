Ministrul Finanţelor anunţă schimbări la OUG 114, referitoare la "taxa pe lăcomie" ”Discuții au fost, chiar și eu am avut discuții la BNR, subiectul fiind pe ordinea de zi ordinara. Acolo BNR ne-a pus la dispoziție o analiza pe OUG 114, analiza pe care in mare o știam. O sa se vada ca masurile Guvernului vor produce efectele scontate. Nu aș vrea sa anticipez o modificare a OUG 114. Legislația in vigoare este modificabila. Nimeni nu pleaca de la idei preconcepute, dar credința mea este ca lucrurile se vor așeza pentru toata lumea. Nu conteaza ce modificam, conteaza ce decizie luam pentru a se schimba acest mecanism. Vrem sa fie o abordare corecta fața de romani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca poarta discuții cu toți actorii implicați și este posibil ca OUG 114 privitoare la ”taxa pe lacomie” sa fie modificata.”Discuții au fost, chiar și eu am avut discuții la BNR, subiectul fiind pe ordinea de zi ordinara. Acolo BNR ne-a pus la…

- Autoritațile susțin ca "taxa pe lacomie" a fost impusa pentru a forța bancile sa reduca ratele romanilor cu credite in lei, dar statul iese pe plus chiar daca dobanzile scad. Acum, Guvernul vrea eliminarea ROBOR sau schimbarea modului de calcul al indicelui. Miza o constituie sumele platite de catre…

- Programul "Prima casa" va continua, pentru ca a fost util in economie, dar se doreste a fi un program social clar, a declarat duminica, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. " Noi vom bugeta...

- Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca Mihaela Triculescu, noua șefa a ANAF, nu va avea niciun fel de susținere in cazul in care nu va avea rezultatele pe care le va promite. Ministrul Finanțelor susține ca lipsa de experiența in sistem a Mihaelei Triculescu ar putea constitui un avantaj. …

- In ultimii trei ani, Mihaela Triculescu a fost practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3, intrebat fiind daca este in regula sa ia o persoana din mediul privat și sa o numeasca in fruntea…

- "Doamna Viorica Dancila a mintit chiar in Parlament spunand ca ‘nu va introduce nicio taxa noua’ - la votul pentru investirea Guvernului! Va mai mira? Va mai enerveaza? Si inca o minciuna gogonata: au spus mereu ca au incasari mari la buget si bani pentru toate proiectele! Daca e asa de ce sunt asa…

- Guvernul și-a prezent in urma cu puțin timp prioritațile pentru anul viitor. Ministrul Finanțelor a anunțat, printre altele, scaderea contribuțiilor din construcții cu 3,75%, creșterea pensiei minime și investiții. Iar din septembrie creșterea punctului de pensie.

- Marți, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat la Palatul Victoria, ca Guvernul va adopta pana la sfarșitul anului o ordonanța de urgența privind introducerea unor masuri fiscal-bugetare și in domeniul investițiilor publice. Potrivit unui document guvernamental, printre masuri se afla: 1.…