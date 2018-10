Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- Ministerul Finantelor va realiza o analiza si, pana la finele acestui an, va face o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraacciza pe carburanti, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, lasand sa se inteleaga faptul ca ar fi in favoarea…

- Guvernul solicita desecretizarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia…

- Rectificarea bugetara va fi discutata si adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, potrivit ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Mâine este programată o şedinţă de Guvern, cred că la ora 13:00, dacă nu înşel, în cadrul căreia…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.

- Fiscul se va muta in fostul sediu al Antenelor din Baneasa pana la sfarșitul acestui an. Imobilul se afla acum in proprietatea statului, a explicat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, la TVR1. Teodorovici a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat…

