- Proiectul bugetului de stat ar putea fi facut public saptamana viitoare si discutat in Parlament la inceputul lunii februarie, dupa intalnirile cu partenerii sociali, a declarat duminica la Antena 3 ministrul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Guvernul va renunța la intenția de a reduce TVA cu un punct procentual, așa cum se mentiona în Programul de Guvernare asumat în Parlament, de la 19%, în prezent, la 18%, la 1

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca proiectul de lege pentru bugetul de stat pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern pe 13 decembrie, iar liderii coaliției spera ca pe 21-22 decembrie sa fie adoptat in Parlament.”Pe data de 13 va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar…

- Secretarul general interimar al PSD, Codrin Ștefanescu, a afirmat, pentru a doua oara la interval de doua zile, ca PSD și ALDE iși vor asuma ordonanța de amnistie și grațiere. Ștefanescu a facut aceasta declarație in contexul in care președintele Klaus Iohannis a avertizat ca aceasta masura ar fi „catastrofa”.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, luni, ca proiectul de buget pe anul viitor probabil va ajunge in Parlament la inceput de decembrie, pentru dezbateri, urmand ca apoi sa fie votat."Proiectul de buget pe anul viitor probabil ca va merge in Parlament la inceput de decembrie…

- Proiectul de Lege a pensiilor va intra saptamana viitoare in dezbatere la Comisia de munca din Senat si sper sa nu fie foarte multe amendamente pentru ca eu garantez ca legea devine inaplicabila, intrucat niciun guvern nu poate sa-si asume o suma mai mare decat cea pe care am prevazut-o noi, a declarat,…

- Liderii ALDE au la aceasta o intalnire cu Calin Popescu Tariceanu dupa ce Legea privind combaterea spalarii banilor a trecut de Camera Deputaților, dupa ce votul a fost reluat, informeaza Antena3.Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a cerut reluarea votului la proiectul legii privind combaterea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca in sedinta Comitetului Executiv National al partidului se va decide daca va fi sustinut un proiect de lege privind parteneriatul civil si cand ar incepe procedura, scrie Agerpres..Intrebat in legatura cu proiectul parteneriatului civil, Dragnea…