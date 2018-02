Ministrul Finanţelor, anunţ important privind DECLARAŢIA 600: Se va merge pe o sumă estimată "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie sa o mai faca. Sunt vreo 38.000 de depuneri la ghiseu sau electronic de Formulare 600 pe vechea legislatie, daca nu ma insel. Acesti oameni nu trebuie sa mai depuna aceste formulare. Doar daca ei considera ca sumele din aceste formulare sunt la fel cu estimarile pe care vor sa le faca pentru acest an...… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- "In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Premierul Viorica Dancila a facut noi precizari despre Formularul 600. A declarat ca, Ministerul Finantelor Publice urmeaza sa gaseasca o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. „Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie, informeaza Agerpres.ro. Domnul presedinte Liviu Dragnea a…

- Ministerul Finantelor Publice informeaza ca pregateste un proiect de act normativ care va stabili un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. "In contextul prorogarii termenului…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca se lucreaza la un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS de catre persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii, prin unificarea unor formulare, proiectul urmand…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Termenul inițial pana la care Declarația 600 ar fi trebuit sa fie depusa era 31 ianuarie. ”In perioada urmatoare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa identifice o solutie permanenta care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 se amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor Publice. Mai mult, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca se ia in calcul chiar eliminarea formularului.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Asociația Editorilor din Romania solicita Guvernului sa renunțe urgent la modificarile aduse Declarației 600, aferenta veniturilor obținute din activitați independente, și sa revina la forma anterioara, care nu presupunea achitarea in avans a unor impozite pe venituri care nu sunt certe. ”In actuala…

- Asociația Editorilor din Romania solicita Guvernului Romaniei sa renunțe urgent la modificarile aduse declarației 600, aferenta veniturilor obținute din activitați independente. In actuala formula, consacrata de OUG 79/2017, declarația 600 se constituie intr-o corvoada pentru cei care realizeaza venituri…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Ne gandim sa nu mai fie necesara depunerea Declarației 600 și plata sa se faca pe baza de CNP. Sunt clarificarile pe care le-a facut astazi, ministrul Finantelor, Ionut Misa, dupa ce ieri, Liviu Dragnea spunea ca depunerea formularului se amana pana la 1 martie. In acelasi timp, ministrul a dat de inteles…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (sau Formularului) 600. Iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP. Declaratia…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a venit cu mai multe propuneri pentru modificarea Declarației 600, dupa dezbaterile din Comisia economica din Senat, intre care plata pe baza CNP, eliminarea formularului, reținerea la sursa sau chiar eliminarea plații contribuțiilor pentru alte venituri in afara salariilor.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica. Ministrul participa marti, in Comisia economica din Senat, la o…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor, scrie EUToday,…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana pana la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice, la cateva ore dupa ce ministrul Finanțelor a discutat cu Liviu Dragnea.…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa și șefa ANAF, Mirela Calugareanu, sunt așteptați astazi in Parlament, pentru a da explicații despre Declarația 600, informeaza Realitatea Tv.La ședința comisiei economice din Senat participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu, precum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pâna la 1 martie 2018 în scopul evitarii riscului neconformarii, motivat de faptul ca pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna…

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra-salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Declarația 600, cea care trebuie depusa de romanii care au obținut venituri din activitați independente, a starnit un scandal destul de mare. Totul a culminat cu blocarea site-ului ANAF, ca urmare a traficului mult prea mare, iar apoi cu precizarea președintelui PSD, Liviu Dragnea, ca termenul pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui formular."Am avut o intalnire cu doamna premier, cu colegii de la Alde…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Un nou termen de depunere a Declarației 600 și alte modificari care sa fie operate in cazul acestui formular, precum creșterea plafonului de venituri, sunt variantele discutate astazi de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse oficiale, citate de Profit.ro.…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a spus luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a spus Dragnea, intr-o conferinta…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, în calitate de camera decizionala, cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri, legea privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din România” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie…

- Camera Deputatilor a adoptat marti legea privind instituirea “Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Initiativa a trecut de camera decizionala cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa…

- Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa la promulgare presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, inregistrat la Senat in luna iunie, ”se instituie ziua de 18 decembrie Ziua Minoritatilor Nationale din Romania, ca zi de sarbatoare nationala”.…