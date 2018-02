Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- „O parte din cheltuielile angajatorilor cu contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS) vor fi suportate de la bugetul de stat. De aceasta facilitate vor beneficia persoanele din patru categorii: angajatii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare, zilierii si persoanele cu handicap. Angajatorii…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Noul Guvern vrea ca statul sa suporte o parte din contributiile de asigurari de sanatgate (CASS) pentru salariatii firmelor private din domeniul tehnogiei informatiei si comunicatiilor (IT&C) care beneficiaza de scutire de impozit pe venit, pentru a nu le scadea salariile nete in contextul mutarii contributiilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor. "Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un…

- Ultimele modificari ale Codului fiscal, care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, lasa pe dinafara informațiile in ceea ce priveste asigurarile de sanatate de la stat, mii sau chiar zeci de mii de persoane care obtin venituri din activitati independente. Este vorba despre cele care…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramâne asigurate în sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia.

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale pentru liber-profesionisti, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Jurnalul.ro. „In prima sedinta de Guvern vom avea acea ordonanta de urgenta care va prelungi…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. “Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca in mandatul sau nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici mai mari decat sunt acum, o eventuala cota progresiva de impozitare neaplicandu-se decat daca aduce beneficii contribuabililor.

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei…

- Declaratia 600 nu pune capac doar contribuabililor, care se intreaba daca trebuie sa o depuna sau nu, ci chiar ministrului Finantelor Publice! Acesta a incercat sa raspunda, in cadrul audierilor din Comisia Economica a Senatului, intrebarilor venite pe aceasta tema din partea membrilor Comisiei,…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, s-a intalnit in aceasta dimineața cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei doi au discutat despre Formularul 600, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Galatenii care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate."Persoanele…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Am asteptat datele MFP cu privire la analiza privind bugetul CNAS pentru ca ea arata inca o data cum merg treburile si ca nimeni nu stie pe unde se duc banii nostri. Primul tabel de mai jos, din sursa CNAS, este cel prezentat de ZF in februarie 2017 si prevedea pentru anul in curs o bugetare…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Prima zi din 2018 aduce "revolutia fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata in conturi separate („split TVA”) si trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, potrivit Mediafax.Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Am sa va relatez o istorie pe cat de dramatica, pe atat de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel in sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a caștiga pe seama cetațenilor cat mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra abrupt in tema, ma grabesc…

- Prin OUG nr. 79/2017 se modifica substantial procedura platilor la asigurarile de sanatate, situatie prin care si veniturile din dividende intra in sfera obligatiei de plata a contributiei la sanatate cand persoanele fizice rezidente din Romania incaseaza venituri din dividende.

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Fiscul alearga sa recupereze datorii vechi de 5 ani ca sa adune bani la buget. In jur de 200.000 de romani au primit anul acesta inștiințari de plata, prin care sunt somați sa iși achite contribuția la sanatate pentru anul 2012. Printre datornici sunt și oameni care susțin că sunt în…

- 5,04 milioane de romani sunt in prezent scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), iar pentru imensa majoritate a acestora statul este cel care vireaza CASS la fondul national unic de asigurari de sanatate, reiese dintr-o statistica realizata anual de Economica, pe baza datelor oficiale…

- Un numar total de 157.798 de angajatori din România au restanțe de 15,99 miliarde lei în contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate și șomaj, informeaza Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF).